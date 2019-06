Szívszorító részletek és fotók Reyes tragikus autóbalesetéről

A játékos túl gyorsan ment, kétszáz feletti tempónál veszítette el uralmát Mercedese felett - írta az AS. A kocsi lesodródott az útról, felborult és kigyulladt. A mögötte ülő unokatestvére meghalt, a mellette ülő másik rokona túlélte a balesetet, kórházban ápolják, állapota súlyos.

A szurkolók a Sevilla stadionjában vehetnek búcsút tőle.

Reyes autójának kiéget roncsa a Sevilla spanyol tartománybeli Alcala de Guadairában, ahol Reyes halálos közlekedési balesetet szenvedett 2019. június 1-jén. MTI/EPA/EFE/Rafael Alcaide

A nemzeti csapatban 21 alkalommal szerepelt Reyes, aki a most záruló idényben a spanyol másodosztályú Extremadurában futballozott, több mint 200 első osztályú mérkőzésen játszott a Sevillában, amellyel háromszor is Európa-ligát nyert. Légióskodott Angliában az Arsenalnál, amellyel angol bajnok és FA-kupa-győztes volt, a Benficával portugál bajnok lett. Szülőhazájában a Sevillán kívül megfordult a Real Madridban, amellyel spanyol bajnoki címet szerzett, az Atlético Madriddal pedig két ízben is megnyerte az Európa-ligát.

Halála miatt a szombati Bajnokok Ligája-döntő gyászszünettel indult, és a spanyol másodosztály e hétvégi valamennyi mérkőzését keddre halasztották.

