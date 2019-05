Klasszissal erősödik a magyar úszósport

A debreceni országos bajnoksáson 100 méter pillangón 51.34 másodperces idővel, a világ idei legjobbjával szerzett aranyérmet Szabó Szebasztián, megelőzve Milák Kristófot és Cseh Lászlót is.

Már ezt követően szóba került, hogy a 23 éves, szerb állampolgár, de Győrben edző úszó magyar színekben folytathatja.

Az esetleg váltás felvetődött, de több feltétele is van - mondta néhány héttel ezelőtt az InfoRádiónak Wladár Sándor, a magyar szövetség elnöke.

Most aztán kiderült, hogy Szabó a Szerb Úszószövetségnél kérte, járuljanak hozzá, hogy Magyarország színeiben indulhasson a nemzetközi úszóversenyeken.

A Szerbiai Úszószövetség elnöke, Boris Drobac a Sportski žurnal napilapnak megerősítette: megkapta Szabó e-mail üzenetét, amelyben a versenyző azt kéri, hogy úszóállampolgárságot változtathasson.

„Azzal indokolta, hogy ott él és ott edz, és már bekerült a magyar munkarendszerbe,

s hogy a magyar állam versenyzőjeként kíván indulni a versenyeken. A döntését a nemrég Debrecenben megrendezett országos bajnokságon elért szenzációs eredményei is meggyorsították. Az e-mailben arra is kitért, hogy semmilyen szemrehányása nincs a Szerbiai Úszószövetséggel szemben, s ugyanez a helyzet a szakmai tanácsadói testülettel is. Tény, hogy Magyarországon sokkal jobbak a feltételek, több a kiváló úszó. Amit a magyarok biztosítani tudnak, arra mi nem vagyunk képesek” – idézi Boris Drobac nyilatkozatát a Szabad Magyar Szó.

