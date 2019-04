Bajnok a Fradi

Az OTP Bank Liga 30. fordulójának szombati játéknapján az előző kiírásban aranyérmes, második helyen álló MOL Vidi FC csak 1-1-es döntetlent játszott otthon a Puskás Akadémiával, így a 19.30 órakor a Budapest Honvéd vendégeként, az Új Hidegkuti Nándor Stadionban pályára lépő zöld-fehérek előnye már behozhatatlan.

Öngóllal mentett pontot a Puskás Akadémia Fehérváron

A Puskás Akadémia az utolsó percekben egy öngóllal mentett pontot a MOL Vidi FC otthonában a MOL Aréna Sóstóban, a labdarúgó OTP Bank Liga 30. fordulójában.

MOL Vidi FC - Puskás Akadémia FC 1-1 (0-0) Székesfehérvár, 2585 néző, v.: Kassai



gólszerzőK: Milanov (54., 11-esből), illetve Kovácsik (85. - öngól)



sárga lap: Vinícius (92.), illetve Szolnoki (91.)

A mérkőzés elején nagy fölényben játszott a Vidi, sokat birtokolták a labdát a fehérváriak, de igazi gólhelyzetbe nem kerültek. A Puskás megszállta kapuja előterét és gyors ellentámadásokat vezetett, amelyek több veszélyt hordoztak magukban. A félidő közepén Juhász Roland szöglet utáni fejesét Hegedüs Lajos tolta a felső lécre, majd a túloldalon Josip Knezevic szabadrúgása alig kerülte el a fehérvári kaput.

A gól nélküli első játékrészt követően a második félidő elején megszerezte a vezetést a Vidi: a Kovács István buktatásáért megítélt tizenegyest Georgi Milanov váltotta gólra. A Puskás hátrányba kerülve magához ragadta a kezdeményezést, de csak egy nagy hazai védelmi hiba utáni öngólból tudott egyenlíteni Kovácsik Ádám öngóljával. A kapus néhány perc múlva javította hibáját, Kiss Tamás lövését hárította nagy bravúrral, így maradt az 1-1-es döntetlen.

Vereségével bajba került a Diósgyőr

A kiesés elkerüléséért küzdő Diósgyőr 3-0-ra kikapott a megyei rivális Mezőkövesd vendégeként szombaton a labdarúgó OTP Bank Liga 30. fordulójában. A DVTK így változatlanul a 11., kiesést jelentő helyet foglalja el a tabellán három körrel a bajnokság vége előtt.

A Mezőkövesd egymás után három elveszített bajnoki meccs után győzött ismét.

Mezővesd-Zsóry FC - Diósgyőri VTK 3-0 (1-0) Mezőkövesd, 3425 néző, v: Andó-Szabó



gólszerzők: Pekár (17.), Cseri (75.), Moutari (86.)



sárga lap: Pekár (16.), Iszlai (63.), illetve Sesztakov (20.), Prosser (23.), Márkvárt (89.)

Nem túl nagy iramban, kevés akcióval kezdődött a mérkőzés, amelyen a vendégeknek kellett volna felpörögniük, főleg a 17. perc után, amikor a kövesdiek megszerezték a vezetést. A félidő második felében többet birtokolta a labdát a Diósgyőr, de nem ment vele sokra, mezőnyfölénye meddőnek bizonyult.

Fordulás után aktívabban kezdett a DVTK, ám a mezőkövesdi kapus és védelem hiba nélkül végezte a dolgát. A hajrához közeledve a csereként beállt Cseri lőtt szép gólt nagyjából húszméteres távolságból, ezzel pedig megpecsételődött a vendégek sorsa.

A hazaiak a hajrában egy harmadik találattal fölényessé tették sikerüket, és a kiesés szélére sodorták borsodi riválisukat.

A Paks az MTK ellen megszakította rossz sorozatát

A Paks egygólos győzelmet aratott szombaton a vendég MTK Budapest felett a labdarúgó OTP Bank Liga 30. fordulójának egyik kiesési rangadóján.

A hazaiak hét nyeretlen mérkőzés után gyűjtötték be ismét a három pontot, egyáltalán gólt is öt meccs után szereztek. A fővárosiak sorozatban negyedik vereségükkel a veszélyzónába kerültek, de az őket megelőző paksiak sem nyugodhatnak meg teljesen.

Paksi FC-MTK Budapest 1-0 (1-0) Paks, 1153 néző, v.: Vad II.



gólszerző: Hahn (25.)



sárga lap: Lenzsér (23.), Szabó J. (45.), Remili (88.), illetve Torghelle (20.), Gengeliczki (29.), Katona (71.)

Mindkét csapat elsősorban a biztonságra törekedett, ennek megfelelően az első negyedórában egyik kapusnak sem akadt dolga. Valamelyest az MTK-nál volt többet a labda, mégis a Paks szerzett vezetést váratlanul. A bekapott gól kissé megzavarta a fővárosi együttest, amely így kis híján kétgólos hátrányba került, de néhány perc után rendezte sorait, a szünet előtti percekben pedig már egyértelműen veszélyesebben futballozott ellenfelénél.

A folytatásban eleinte a vesztésre álló MTK támadott többet, de komoly gólhelyzetig nem jutott, majd kiegyenlítődött a játék és többnyire a pálya közepén zajlottak az események. Az utolsó negyedórában a fővárosiak nagyobb nyomást tudtak helyezni a paksi védelemre, de az stabil maradt, így Nagynak csak néhányszor kellett védenie a minimális előny megtartásához.

A Debrecen pontot szerzett Újpesten

Az Újpest 1-1-es döntetlent játszott a vendég Debrecennel a labdarúgó OTP Bank Liga 30. fordulójában szombaton.

Újpest FC-Debrecen 1-1 (1-0) Szusza Ferenc Stadion, 3557 néző, v.: Berke



gólszerzők: Litauszki (41.), illetve Tőzsér (78.)



sárga lap: Onovo (32.), Traoré (84.), illetve Csősz (32.), Bényei (40.)

Rendkívül passzív játékkal kezdett a Debrecen, amely ezzel magára húzta a házigazdát. Az Újpest azonban hiába kezdeményezett, veszélyes helyzeteket nem tudott kialakítani a szórványos kontráiban bízó vendégcsapattal szemben. Idővel felvette a meccs ritmusát a Debrecen, de a 41. percben megérdemelten szerzett vezetést a céltudatosabb Újpest: egy szabadrúgásnál Litauszki előzte meg Harist, és lőtt hét méterről a vendégek kapujába.

A félidőben köszöntötték az 1969-ben - az UEFA Kupa, valamint az Európa-liga elődjének tekinthető - Vásárvárosok Kupájában döntős Újpest legendás játékosait, akiket 50 évvel ezelőtt a fináléban az angol Newcastle United kettős győzelemmel és 6-2-es gólkülönbséggel múlt felül.

Teljesen más felfogásban kezdte a második félidőt a Debrecen, ennek eredményeként élvezetes és gyors játék alakult ki, a kapuk felváltva forogtak veszélyben. Mindkét oldalon bravúros védésekre volt szükség a kapusoktól, illetve nagy helyzetekben hibáztak a befejező emberek. A 78. percben egy ellentámadás végén Tőzsér már nem rontott: egyenlített a vendégcsapat. A hajrában a hazaiak iparkodtak jobban, de a fegyelmezett vendégek megőrizték a döntetlent.

Az újpestiek immár sorozatban 15 hazai mérkőzésükön nem kaptak ki: nyolc győzelem mellett hetedszer játszottak döntetlent. A szezonban a DVSC először talált az újpesti kapuba, és a hazai 0-0 után másodszor szerzett pontot ellene.

Kisvárdai győzelemmel kapaszkodik a Haladás

A Szombathelyi Haladás idegenben legyőzte a Kisvárdát a labdarúgó OTP Bank Liga 30. fordulójában, ezzel javult az esélye a bennmaradásra.

Az utolsó helyezett vendégcsapat a bajnokság korábbi szakaszában kétszer kikapott szombati ellenfelétől, most viszont fontos győzelmet aratott, miközben a kilencedikről a tizedik helyre visszacsúszó Kisvárda helyzete romlott. A két csapat között négy pont a különbség három fordulóval a bajnokság vége előtt.

Kisvárda Master Good-Szombathelyi Haladás 1-2 (1-2) Kisvárda, 2620 néző, v.: Erdős



gólszerzők: Grozav (11.), illetve Priskin (24., 11-esből), Rui Pedro (28.)



sárga lap: Lukjancsuk (23.), Melnyik (73.), Hugo Seco (84.), illetve Priskin (20.), Ivanov (45.), Bamgboye (51.), Dausvili (62.), Rui Pedro (81.), Király (94.)

Aktívabban kezdte a mérkőzést a Kisvárda, több támadást vezetett, mint ellenfele és hamar meg is szerezte a vezetést. Nem sokkal később megint a vendégek kapujába jutott a labda, de les miatt ezt a gólt nem adta meg a játékvezető. A Haladás nem igazán talált fogást a hazai csapaton, mégis sikerült egyenlítenie: Lukjancsuk szabálytalanul állította meg a 16-oson belülre betörő Bamgboyét, a megítélt büntetőt Priskin értékesítette. Négy perccel később pedig már fordított is a Haladás egy szép támadás eredményes lezárásával.

A két góltól magabiztosabbá vált a vendégcsapat, többet birtokolta a labdát, a félidő második felében a Haladás elképzelése szerint folyt a játék.

A szünet után megint a Kisvárda volt kezdeményezőbb, a szombathelyi csapat elsősorban a védekezéssel törődött. Ebben az időszakban Király Gábor, a vendégek kapusa több nagy mentést mutatott be. A hazaiak a folytatásban is nagy energiát mozgósítottak az egyenlítésért, miközben egy-egy alkalommal veszélyes ellentámadást vezetett a Haladás. A Kisvárda sok időt töltött ellenfele kapuja előtt, volt is esélye a gólszerzésre, de végül nem járt sikerrel.