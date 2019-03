Nagy híre van Neymarról Lőw Zsoltnak

Interjút adott a Borsnak Lőw Zsolt, a PSG francia sztárklub másodedzője, aki a német és az angol mellett már a harmadik nyelven (francia) kénytelen megtanulni, és igen sok baja is van vele..Annál is inkább, mert bár csapatában egységet lát, kisebb "csoportok" kialakultak - a portugál nyelv mentén: "a brazilok mellett például Di María, és Verrati is megérti, szorosabb viszonyban vannak, de ilyen nagy számú játékosnál ez természetes".

A korábbi Cavani-Neymar csörtére "felfújt ügyként" emlékszik vissza, köztük semmilyen problémát nem lát.

Szintén csatárügyben viszont fontosabb hírt jelentette be. Ismert, Zinédine Zidane Madridba visszatértekor nyomatékosan kérte, hogy Kylian Mbappét és Neymart hozzák neki Spanyolországba; ezzel kapcsolatban közölte Lőw Zsolt:

"Normális, ha a jól teljesítő játékosainkat hírbe hozzák más egyesületekkel. A mi információnk szerint mind a ketten a PSG-ben képzelik el a jövőjüket."

Pedig a PSG hihetetlen balszerencsével esett ki a Bajnokok Ligájából a Manchester Uniteddal szemben, erre Lőw szerint "futballszakmai választ adni lehetetlen".

Vezetőedző még mindig nem akar lenni, egyelőre nincs kész a stresszre és a felelősségre, és a családjára is gondolnia kell, nyugodtan akar velük sétálni az utcán.

A saját egészségére is ügyel, mágneságyon alszik, dietetikus tanácsait veszi igénybe, mert

"ma már egy edzőnek sem elég, ha nem iszik alkoholt vagy nem eszik pörköltet.

Azt a hallatlan stresszt, amit a munkánk jelent, minél hatékonyabban kell kezelni".

Az MLSZ-nek - a Herthánál vezetőedzősködő Dárdai Pállal és az osztrák válogatott mellett dolgozó Szabics Imrével együtt - folyamatosan rendelkezésére áll.

