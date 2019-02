Magyar bringások Alberto Contador csapatában

Két magyar kerékpáros biztosan szerephez jut az idény második felében Alberto Contador csapatában, a kontinentális besorolású Kometa Cycling Teamben.

Ismert, négy fiatal magyar bringás, Varga Bálint, Mészáros Ábel, Kiss Máté Hunor és Szöllősi Ferenc decemberben már csatlakozott a csapat edzőtáborozásához a spanyolországi Olivában. Utóbbi két kerékpáros a január végétől tartó, legutóbbi tréningeken is részt vett, akárcsak Molnár Gábor, illetve egy darabig Karl Ádám.

A kétszeres Giro d'Italia-győztes, a csapatnál sportigazgatóként tevékenykedő olasz Ivan Basso a tapasztalatokat összegezve elmondta, ezeken a magyar versenyzőkön látszik: ügyesek és megvan bennük a motiváció, az akarat és a küzdeni tudás, ám néhányuknak még időre van szükségük, hogy elérjék az együtteshez szükséges szintet.

"Biztosra mondhatom, hogy két magyar kerékpáros csatlakozni fog a csapathoz, az edzésmunka alapján a stábbal kettejüket látjuk készen erre,

ám neveket még nem mondhatok" - hangsúlyozta Basso a közmédiának adott interjúban. Hozzátette, a két biztos csapattag mellett a többiekkel is együtt fognak dolgozni további felkészüléseken, és segítségükre lesznek az edzéstervek kialakításában.

A két-két Tour de France- és Giro d'Italia-, valamint három Vuelta a Espana-diadallal a sportág egyik legnagyobbjának számító spanyol Contador a csapattal edző magyarokról úgy vélekedett: nagyon fiatal versenyzők, akik előtt még sok munka áll a következő években.

"Azt tudom megmutatni a csapattagoknak, hogy milyen módon kell élnie egy professzionális versenyzőnek kora reggeltől a nap utolsó percéig. Egy profi napról napra igazodik ehhez,

noha nem egyszerű, lemondással és kemény munkával jár" - fogalmazott Contador, aki több esetben maga vezeti az edzéseket. Ő irányította azt a mintegy két és fél órás tréninget is, amelynek elején kis tavak, narancs- és mandarinligetek szegélyezte sík tájon vezetett a kerékpárosok útja, majd pedig az egyre erősödő, olykor viharos erejű széllökésekben egymás után kétszer vágtak neki a La Vall d'Ebo nevű, 540 méteren fekvő községig vezető útnak, amelyhez meredek, olykor 13 százalékos emelkedésű szerpentin kanyarog.

Február első napjaiban Kiss, Szöllősi és Molnár edzett együtt a spanyol-olasz csapattal, s ők részt vettek a hétfői keretbemutatón is. Előbbi a hegymenetben igen jól teljesített a tréningen, a több csoportra szakadt keretből másodikként ért fel a magaslatra. Elmondta, vékony alkata segítségére volt az emelkedő megmászásában, az erős szél ugyanakkor számára nagyobb gondot okozott. Kiemelte: sokat fejlődtek az edzőtáborban, és jó kapcsolatot építettek ki a többi versenyzővel és a szakvezetéssel is. Hangsúlyozta,

nagy motivációt jelent, hogy olykor Contador is velük teker az edzéseken.

"Nagy lehetőség ez számunkra, érzem, hogy erősebb lettem a két edzőtáborban töltött összesen tizennyolc nap alatt" - fogalmazott Kiss.

Molnár Gábor elmondta: minden délelőtt edzésen vettek részt, míg a délutánokat pihenéssel és a másnapi tréningre való felkészüléssel töltötték.

"Hatalmas élmény volt egy olyan legendás versenyzővel tekerni, mint Alberto" - fogalmazott. A főleg a sprintekben jeleskedő Molnár kiemelte: ugyanazt a támogatást kapták meg, mint a csapat tagjai, így megtapasztalhatták, milyen is egy kontinentális együtteshez tartozni.

Szöllősi kifejtette, a verőfényes napsütés mellett az utolsó napokban az erős szél ugyan zavarta őket, ám a magyarországinál így is jobb időjárási körülmények között készülhettek. Emellett - mint azt megjegyezte - az autósok is türelmesebben állnak a kerékpárosokhoz. Hozzátette, a környék rendkívül népszerű a World Tour-csapatok között is.

"Junior korunk óta őket néztük a tévében, követtük a téli versenyeiket, miközben mi még csak görgős edzéseket folytattunk odahaza. Most pedig ugyanazokat a lehetőségeket kaptuk meg, mint ők."

Hangsúlyozta, Contador és Basso jelenléte nagy motivációt jelentett. Kitért rá, előbbi még mindig nagyon jó formában van, edzéseken is megmutatta versenyzési stílusát, és játékosan tartotta fenn a jó hangulatot.

Dér Zsolt szövetségi kapitány az MTI kérdésére kifejtette, nagy esély a fiataloknak a közös munka a Kometa Cycling Teammel, és a magyar kerékpársportra is hatása lehet, hiszen a gyerekek láthatják, hogy milyen lehetőségek várhatnak rájuk.

"Remélem, hogy ez előrelendíti a kerékpársportot, és talán a fiatalok is szívesebben választják majd ezt a sportágat. Hiszen láthatják, hogy Magyarországról is elérhető egy ilyen komoly csapat, amely közvetlen belépője lehet akár egy prokontinentális vagy World Tour-együttesnek is" - fejtette ki a szakvezető.

