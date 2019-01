Hosszú Katinka évi ötmillió forintot húzhat ki Shane Tusup zsebéből

A háromszoros olimpiai bajnok Hosszú Katinka és volt férje, az amerikai Shane Tusup a Blikk korábbi értesülése szerint Los Angelesben minden anyagi és egyéb feltételben megegyezett a válásáról. A lap szerint azonban az olimpiai járadék még összekötheti őket. Hosszú 2024-ben tölti be a 35. életévét, akkortól lesz jogosult a juttatásra, amely a három arany- és egy ezüstérme után havonta bruttó 1 167 500, nettó 776 388 forint.

Akkor nevezheti meg azt az egy vagy akár több edzőt, aki hozzá hasonlóan olimpiai járadékban részesül. Az edzői járadék a sportoló juttatásának a fele, de eloszthatja több szakember között is. Az úszónő azt is megteheti, hogy a nettó 388 ezer forintot az olimpiára őt egyedül felkészítő Tusupnak adja, de akár azt is, hogy teljesen kihagyja belőle a jelenleg profi golfozónak készülő exférjét.

Hosszú Katinka tavaly nyár óta Petrov Árpád irányításával készül, és lett világ- és Európa-bajnok.

Nyitókép: Máthé Zoltán