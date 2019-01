Izgalmassá tette a Premier League-tavaszt a City-Pool rangadó

A 2019-es esztendő első nagy rangadóján mindkét együttes a tervezett legjobb tizenegyével állhatott ki, ami a házigazdák esetében azt jelentette, hogy Kevin De Bruyne még nincs készen a sérülése után egy ilyen rangadóra. A futballvilág utóbbi másfél évtizedének változásait jelzi, hogy Anglia jelenlegi legjobb két csapatának a kapuját a brazil válogatott első és második számú kapusa őrizte.

A pályára kimasírozó huszonkét játékosból csupán öt volt angol,

közülük kettő játszott a Cityben, három pedig a Liverpoolban. Csereként még mindkét csapatba beállt aztán egy-egy angol futballista. Ugyanannyi brazil kezdett, mint ahány angol, pedig Gabriel Jesus és a később csereként beálló Fabinho még csak nem is fért be a kezdők közé.

Az első félidőre a hektikus iram, a kevés kapura tartó lövés és ugyancsak kevés szöglet, ellenben egy óriási helyzet és egy City-gól volt jellemző. Mohamed Szalah kiugratása után az elmúlt hetekben rengeteg helyzetet elrontó Sadio Mané a kapufára lőtte a labdát, majd a kipattanó Ederson kapus és John Stones közreműködésével már-már túljutott a manchesteri gólvonalon. A technika és a Premier League híradása alapján ma már mindenki tudhatja: mindössze 1,2 centi nem jutott túl a teljes labdából a gólvonalon, ennyin múlt a Liverpool vezetése. Ameddig a "vörösök" legnagyobb helyzete kimaradt az egyik oldalon, a City értékesítette az elsőt:

a 40. percben Sergio Agüero a bal oldalról, nagyon nehéz szögből, erős lövéssel vágta a labdát Alisson feje fölé, a hálóba.

Az argentin csatárnak, egyben a Manchester City története legkiválóbb gólszerzőjének, klubrekorderének ez volt a 37. bajnoki gólja a rangadókon - az angol megfogalmazás szerint a Big Six további csapatai ellen -, valóban a nagy meccsek embere.

A második félidő is kiegyenlített játékot hozott, a Liverpool a játékrész közepére fölénybe került, sőt

Roberto Firmino fejesével ki is tudott egyenlíteni.

Ez volt a tizedik gólja az idényben, Angliában az utóbbi négy szezon mindegyikében eljutott idáig. Mintha vérszemet kapott volna Jürgen Klopp csapata, tovább támadott a győzelemért, védelme is teljesen kinyílt.

A 72. percben egy ellentámadás végén Leroy Sané pontos lövéssel megszerezte a vezetést,

s mint utóbb kiderült, a győzelmet. A német szélső a hazai meccsek embere: 2017 nyara óta a 25 hazai bajnoki mérkőzésén 26 gólban volt benne, kilencet lőtt, tizenhetet előkészített.

Az utolsó pillanatokig nyílt volt a találkozó, még mind a két oldalon akadt egy-egy jó esély, de mindkét brazil kapus bravúrral védett, Alisson Agüero, Ederson pedig Szalah kísérleténél. A 2-1-es végeredmény azt jelenti, hogy

megszakadt a Liverpool szezonrajt óta tartó, húsz mérkőzés után véget érő bajnoki veretlenségi sorozata. A Pool április óta először kapott egynél több gólt bajnoki találkozón.

Kapusának Alisson Beckernek ez volt az első bajnoki veresége Angliában, s a fentiekből következően először kapott két gólt a Premier League-ben. A Manchester City 2013 decembere óta először nyert bajnokit listavezető ellen - akkor is a Liverpoolt verte meg, 2-1-re.

Pep Guardiola nagyon elégedett volt csapata győzelmével és a játékosai teljesítményével, miközben azért jelezte, hogy a két decemberi vereség ellenére eddig sem teljesített rosszul a csapat. Megismételte, hogy ha kikaptak volna, eldőlt volna a bajnokság. Jürgen Klopp úgy vélte, nem öröm vereséget szenvedni, de hát a döntő szituációkban a Manchester Citynek volt nagyobb szerencséje. Oda a veretlenség, de az előnyből még négy pont van, s ez nem kevés. A német edző nehezményezte, hogy Kompany, az első félidő végén Szalah ellen elkövetett durva szabálytalansága után, csak sárga lapot kapott.

A BBC értékelése szerint Fernandinho bizonyult a mezőny legjobbjának. A Times is Fernandinhót, valamint Bernardo Silvát emelte ki. A The Guardian osztályzatai alapján a Cityben Agüero és Sané (9-9), valamint Fernandinho és Sterling (8-8), a Liverpoolban pedig Firmino érdemelt nyolcast. A The Guardiannél az eredmény mindent visz, óriási a különbség az osztályzatok végösszege között. (City: 91, Liverpool 73, a cseréket is beszámítva) Tizennégy-tizennégy játékost figyelembe véve ez azt jelenti, hogy egy döntetlen mellett minden más poszton egy jeggyel jobb volt a City játékosa. A mezőny leggyengébb tagja a vb-ezüstérmes Dejan Lovren volt, kettest kapott.

Mark Lawrenson, az ismert szakíró, a Liverpool FC korábbi világklasszis védője szerint a "vörösök" önbizalmát nem fogja megtörni a mostani vereség, nem fognak összezuhanni. Ugyanakkor érdekes, hogy ameddig Guardiola túl van a számára általában gyengébben sikerülő decemberen,

Jürgen Klopp vereséggel kezdte a januárt. Ez a legrosszabb hónapja Angliában, a Liverpool élén töltött eddigi 25 januári meccséből tízet elveszített,

mindössze nyolcat nyert meg, eddigi 35 vereségének 29 százalékát az esztendő első hónapjában szenvedte el. Vélhetnénk: ha ezen a hónapon túljut úgy, hogy a Liverpool a tabella élén áll, már tényleg kezdhet reménykedni.

Nyitókép: MTI/AP/Dave Thompson