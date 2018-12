Meglepő búcsúajándékot kapott Kimi Räikkönen - videó

Kimi Raikkönen 2019-ben már nem a Ferrari csapatával lesz ott a Forma-1 rajtrácsán, hanem visszatér első F1-es csapatához, a Sauberhez, a finn világbajnok helyére Charles Leclerc, mellé pedig Antonio Giovinazzi érkezik. A Shell már régóta a Ferrari partnere, 2007 és 2009 között, illetve 2014 és 2018 között is kapcsolatban voltak 2007 világbajnokával, aki végül több mint 35 ezer kilométert tett meg az olasz istálló autóival.

Az év végén forgattak még egy utolsó reklámvideót Raikkönennel, ahol egy Ferrarival körbevisz Finnországban néhány szurkolót. A videóban több nagyon „kimis” jelenet is feltűnik, például ahogy próbálja elmondani az előre megírt szöveget, de ez nem megy könnyen neki. Ezenkívül elmondja azt is, hogy nem tudja hány futamon vett részt, de ez nem is érdekli, illetve azt is hozzáteszi, nem tartja magát különlegesebbnek a többi embernél, és azt sem hagyta ki, hogy a vakációit általában otthon tölti, sok időt tölt a gyerekeivel, ha pedig nincs semmi dolga, akkor alszik - írja a motorsport.com.

Végül a Shell egy komoly búcsúajándékkal lepi meg a finnt, ugyanis kapott egy ingyen üzemanyagra feljogosító kártyát. A finn pilóta viccből többször kérte már ezt a Shelltől, végül valóra vált a kívánsága.

Nyitókép: MTI/EPA/Franck Robichon