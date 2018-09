Hegymászóként jutott a csúcsra a magyar vívóvilágbajnok

Azok után, hogy tavaly kétszáz méterre a csúcstól került hóviharba Rédli, és vissza kellett fordulnia, majd hegyi mentők siettek a segítségére, az idén sikerült megmásznia Ausztria legmagasabb csúcsát - írja a Bors.

A vívónak 2015-ben már sikerült megmásznia két 4000 méteres hegyet, a svájci Weissmiest és a Lagginhornt. A mostani, tizenkét órás osztrák túra is igencsak embert próbáló volt.

"Az úgynevezett Pallavicini folyosón vállszélességű részen kell átkelni egy 500 méter mély szakadék felett. Ott többen is visszafordultak, de nekem eszem ágában sem volt. Felfelé elszánt és vakmerő vagyok, de visszafelé már vonszolom magam. Egyszer most is meg kellett állni fél órára, hánytam egyet, és utána tudtam csak folytatni" – emlékezett vissza Rédli, aki jövő szeptemberben megcélozza Európa legmagasabb pontját, a 4810 méter ma­gas Mont Blanc-t.

