Marko Nikolic: remélem, Magyarországon mindenki büszke a Vidire

A Vidi FC 1-1-es döntetlent játszott Athénban a Bajnokok Ligája playoff-körében, így ellenfele, az AEK jutott 3-2-es összesítéssel a BL főtáblájára, míg a magyar bajnok az Európa Ligában folytathatja. Az elvesztett párharc ellenére a Vidi szakvezetője nem volt elkeseredett az összecsapás után.

„Kétféle érzés kavarog bennem. Először is, büszke vagyok a csapatra, de természetesen szomorú vagyok, hogy nem sikerült odaérnünk a Bajnokok Ligája csoportkörébe. Igaz, szinte senki nem számított arra, hogy egyáltalán idáig eljutunk. Ma is láthattuk, hogy ez a csapat igazi harcosokból áll, a játékosok mindent kiadtak magukból.

Emelt fővel, büszkén kell hazamenniük, és remélem, hogy Magyarországon is büszke rájuk mindenki"

- mondta Marko Nikolic a mérkőzés után a molvidi.hu tudósítása szerint.

A vezetőedző gratulált mindkét csapat játékosainak, és úgy látta, nem volt rosszabb a Vidi az AEK-nél.

"Hiányzott egy kis szerencse, valamint az AEK kapusa is nagy bravúrokat mutatott be. Szervezetten játszottunk, talán a görög újságírók és szurkolók sem számítottak arra, hogy az utolsó percig nagy problémákat okozunk majd a helyi bajnokcsapatnak. De itt is és Budapesten is mindenki küzdött az utolsó percig, egy pillanatra sem adta fel senki a párharcot" - mondta a szerb szakember, aki megköszönte a csapatot a görög fővárosba is elkísérő szurkolóiknak a támogatást.

"Természetesen még semminek nincs vége, most jön a Ferencváros elleni rangadó a bajnokságban, közben pedig az európai sorozatunk is folytatódik, figyelünk az Európa Liga-sorsolására pénteken” - mondta Nikolic.

A görögök vezetőedzője, Marinosz Uzunidisz szerint nem játszottak jól, de ennek is megvolt az oka.

„Féltem attól, ha gólt szerzünk, idegessé válunk, hiszen nagyon nagy volt a tét, sok minden forgott kockán. Valóban idegesen játszottunk, de ennek ellenére is úgy gondolom, hogy összességben jobbak voltunk ellenfelüknél. Midnenkinek jár a gratuláció, mert sok olyan problémánk volt, amely kivülről nem látszik. De ezeket megoldottuk házon belül, ez összekovácsolta a csapatot. Nem játszottunk ma jól, de a lényeg a továbbjutás. Büszke vagyok a labdarúgóinkra, és mindenki büszke lehet ma az AEK névre és arra, hogy ott vagyunk a csoportkörben ” - mondta a hazaiak mestere.

Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka