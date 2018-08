Kopasz Bálint és Kammererék is győztek

Tóthon és Kulifain kívül többen is vannak a mezőnyben olyanok, akik a múlt héten még a portugáliai világbajnokságon szerepeltek, így többek között a kajakos Kárász Anna, Medveczky Erika, Kopasz Bálint, Tótka Sándor és Nádas Bence vagy a kenus Kiss Tamás és Bodonyi András.

Bodonyi egyesben és párosban is nyerni tudott szerdán, a négyes tagjaként pedig egy bronzérmet is begyűjtött. A nőknél a paksi kajakos, Pupp Noémi duplázott, miután az egyesben aratott győzelem után - honvédos társakkal - négyesben is bajnok lett.

Csütörtökön az 500-as, pénteken pedig a 200-as és az 5000-es döntőket rendezik az ob-n.

Eredmények (a szövetség eredményközlője alapján):

1000 m:

férfiak:

K-1:

1. Kopasz Bálint (Algyő) 3:39.785 p

2. Dombvári Bence (BHSE) 3:41.291

3. Noé Bálint (BHSE) 3:42.002

K-2:

1. Tótka Sándor, Nádas Bence (UTE, NKM Szeged) 3:19.732

2. Tóth Dávid, Kulifai Tamás (UTE) 3:21.371

3. Bogár Gábor, Noé Zsombor (Szolnok KKK, Dunafüred) 3:21.471

K-4:

1. Kammerer Zoltán, Tóth Dávid, Kulifai Tamás, Pauman Dániel (Graboplast Győr, UTE) 3:01.221

2. Kugler Attila, Bogár Gábor, Gacsal Ákos, Noé Zsombor (Szolnok KKK, Szolnok KKK, Graboplast Győr, Dunafüred) 3:01.460

3. Ceiner Benjámin, Ilyés Róbert, Noé Bálint, Koleszár Mátyás (BHSE) 3:04.499

C-1:

1. Bodonyi András (NKM Szeged) 4:07.531 p

2. Kiss Tamás (Csepeli KKE) 4:10.903

3. Kiss Balázs (Dunaferr) 4:11.825

C-2:

1. Sarudi Pál, Bodonyi András (Szolnok KKK, NKM Szeged) 3:48.107

2. Simon Sebestyén, Fejes Dániel (Merkapt-Mekler ITSE) 3:50.513

3. Sáfrán Mátyás, Bakó Tamás (KSI SE) 3:52.240

C-4:

1. Sáfrán Mátyás, Mike Róbert, Korisánszky Dávid, Bakó Tamás (KSI SE) 3:31.118 p

2. Kiss Tamás, Dóczé Ádám, Jakus Zoltán, Zupkó Balázs Péter (Csepeli KKE) 3:33.991

3. Sarudi Pál, Bodonyi András, Kocsis Ádám, Zombori Dominik (Szolnok KKK, NKM Szeged) 3:34.107

nők:

K-1:

1. Pupp Noémi (ASE) 4:10.500 p

2. Kárász Anna (NKM Szeged) 4:16.072

3. Bara Alexandra (KSI SE) 4:16.922

K-2:

1. Somogyi Szilvia, Potoniec Zsófia (MTK) 3:57.095 p

2. Bara Alexandra, Szendy Lilla Katalin (KSI SE) 4:02.517

3. Fülöp Fanni, Fülöp Adriána (City-Gas) 4:16.984

K-4:

1. Medveczky Erika, Hagymási Réka, Pupp Noémi, Gamsjager Lisa-Maria (BHSE, BHSE, ASE, BHSE) 3:30.042 p

2. Szabó Ágnes, Racskó Fruzsina, Szendy Lilla Katalin, Biben Karina Klaudia (KSI SE) 3:33.647

3. Horváth Alexandra Enikő, Kárász Anna, Verbőczi Eszter, Árok Dorottya Zsóka (NKM Szeged) 3:33.881