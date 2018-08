Fontos versenyen javíthat Baji Balázs

Augusztus 18-án, a Gyémánt Liga versenysorozat következő állomásán javíthat a berlini EB döntőben elért nyolcadik helyén Baji Balázs, és ha ott elegendő számú pontot sikerül összegyűjtenie, még az augusztus 31-i brüsszeli döntő is kárpótlást jelenthet a számára.

„Azért, mert most nyolcadik lett, nem kell hanyatt-homlok változtatni Balázs bevált felkészülési modelljén, nem fenyeget ugyanis olyan veszély, hogy kiszorulna a gátfutó élboly éremvadászai közül. Elemzésre és finomításokra persze mindig is szükség volt, és az a jövőben is napirendre fog kerülni” – nyilatkozta ifj. Tomhauser István az SzPress Hírszolgálatnak, miután a tavaly még világbajnoki bronzérmet nyert versenyzője idén jóval a dobogósok mögött végzett 110 méter gáton a berlini atlétikai Európa-bajnokságon. A Honvédes atléta két éve Amszterdamban még Eb-ezüstnek örülhetett.

Hiányzott a kimagasló átlag

„A döntő után alig tudtam aludni, egyfolytában 'kattogott' az agyam, nyilván azért, mert kerestem a választ a vártnál rosszabb helyezés okaira. Balázs szerint ez nap az ő napja volt, amiben egyet is értek vele, de ez kiegészítésre szorul. Be kell látnunk, hogy az Eb előtt valójában csak egy ütős eredménye volt, a székesfehérvári 13.27 másodperces futása. Az is igaz, hogy csak erre a hazai versenyre hegyeztük ki a formáját Berlin felé közelítve, ám így is megnyugtatóbb lett volna, ha a háta mögött további 13.30 másodperc körüli idők sorakoznak.

A kimondottan jó átlagot most nem sikerült összehozni, és ez bizonytalansági tényezőt jelentett"

– hangsúlyozta a szakember.

Aligha mellékes, hogy a pénteki esti gátas csatározásból nem csak Baji jött ki rosszul, volt nála nagyobb vesztese is a döntőnek.

Nem mindig jó favoritnak lenni

„Vitathatatlanul az orosz Subenkov volt a toronymagas favorit, aki az Eb előtt sorra nyerte a versenyeit, szinte kisajátította a versenyszámot. Mi sem jellemzőbb a fölényére, hogy a világranglistán – tehát nem az európai rangsorban – a 15 legjobb eredmény közül hét is az övé volt, ráadásul a TOP 5-ben csak az ő neve szerepelt. Ennek ellenére, 13.17-el, az orosszal hajszálra megegyező eredménnyel a francia Martinot-Lagarde vehette át a berlini olimpiai stadionban az aranyérmet, aki már sok parádés időt futott, de ha elérkezett a szólítás napja, mindig elvérzett, vagy sérülés babrált ki vele. Még egy jellemző példa:

az idei fedettpályás világbajnokságon a brit Andrew Pozzi meggyőző futással lett aranyérmes a 60 gáton, most viszont hazai pályán a dobogó legalsó fokáig sem jutott el”

– folytatta az edző. – A berlini érmesek közül valójában csak a kubai születésű, de már hosszabb ideje spanyol színekben versenyző Orlando Ortega igazolta az esélyeivel kapcsolatos jóslatokat. Miután a 2016-os olimpia feladatát egy második hellyel tudta hibátlanul megoldani, az Európa-bajnokságon sem maradt érem nélkül.”

A baki felspannolhatja Balázst

Ifj Tomhauser István arra számít, hogy az EB döntő után felmerült kérdésekre Baji Balázs következő versenyeredményei gyors választ adhatnak. Remélhetően megnyugtatót.

„Egy hét múlva a birminghami Gyémánt Liga csúcsversenyen Balázs egy jobb futással azonnal eloszlathatja a kételyeket.

Nem mindegy, hogy a helyezésével hány pontot tud összegyűjteni, mert ezen múlik a részvétele a 'gyémántos' versenysorozat augusztus 31-i brüsszeli döntőjében.

A nagy sportemberekre az is jellemző, hogy egy baki képes felspannolni őket, és már az első adandó alkalommal ki tudnak homorítani ” – hangsúlyozta a tavaly az Év Sportolójának megválasztott atléta edzője, hozzátéve, hogy a 2017-es ragyogó évad után idén kimondva – kimondatlanul számítani lehetett egy kisebb visszaesésre. Ami viszont semmit sem változtat a tokiói olimpiával kapcsolatos terveiken.

Nyitókép: Urs Flüeler