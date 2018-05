Könnyeznek a Barca sztárjai, de a nagy sírás csak most jön! - videó

Dörgölték a szemeiket a csapattársak, amikor együtt nézték az Iniestának készített búcsúvideót. A forduló és a szezon záró mérkőzése a vasárnap esti Barcelona-Real Sociedad összecsapás lesz, ami egyben Andres Iniesta búcsúmeccse is a Camp Nouban.

Meglepődött és meghadott Andrés Iniesta, amikor megnézte a klub által számára készített videót a Barça első csapatának tagjaival együtt. A középpályásnak fogalma sem volt arról, hogy mi készül, de örömmel nézte a filmet, amely összefoglalta pályafutása legemlékezetesebb pillanatait.

A film elején a gyermek Iniestát láthatjuk, aki arról beszél, hogy szeretne futballistává válni és egy jó karriert befutni.

Andrés Iniesta 1984. május 11-én, Fontealbillában, az Albacetéhez tartozó külvárosban született és az Albacete Balompié kölyökcsapataiban kezdett játszani. Tizenkét éves kora óta a Barça tagja. Előbb a korosztályos csapatokban, tizenhat éves korától a B-csapatban, majd a legjobbak között szerepel.

Bajnokin 2002. december 21-én húzhatta először magára a blaugrana mezét, a Mallorca elleni 4-0-ás győzelem alkalmával. 2003–2004-ben még Ronaldinho cseréjeként tekintettek rá, a következő idényben azonban már 37 bajnokin (!) játszott a 38-ból.A Barcelona egyik legfontosabb játékosává nőtte ki magát a következő három évben, de nagyon gyakran megsérült. A hat kupagyőzelmet hozó, klubtörténeti léptékkel is kiemelkedő 2009-es év egyik hősének tartották, a szezon kulcspillanata volt a Stamford Bridge-en, a Chelsea elleni BL-elődöntőben szerzett híres gólja. Ha az nincsen, a Barcelona sikeres évet zár, de nem története legjobb esztendejét - olvasható az Infostart.hu korábbi cikkében.

A Manchester United ellen megnyert döntő előtt Samuel Eto'o, utána Wayne Rooney őt nevezte a világ legjobb játékosának. A triplázással zárt szezon után a Don Balon, Xavi és Messi előtt, a Barcelona legjobb átlagteljesítményt nyújtó futballistájaként ünnepelte. 2009 decemberében a FIFA szavazásán a világ ötödik legjobb játékosának választották.

Talán akkoriban volt pályafutása csúcsán – 2010-ben megkaphatta volna az Aranylabdát, különösen a világbajnokságon nyújtott teljesítménye alapján –, de azóta is pillére volt a Barcelonának, amellyel 32 fontos titulust nyert.

Kilenc bajnoki cím, hatszoros Király-kupa-győztes, hétszeres spanyol szuperkupa-győztes, négyszer nyerte meg a Bajnokok Ligáját, s egyaránt háromszor az európai szuperkupát és a klubvilágbajnokságot. A Barcelona mezében 669 mérkőzésen 59 gólt szerzett.

A spanyol válogatottba közvetlenül a németországi vb előtt kapott meghívást. Szülővárosában, Albacetében debütált az oroszok ellen, 2006. május 27-én. Azon a világbajnokságon mindössze egy meccs jutott neki, a szaúdiak elleni, amikor már a B csapat játszott. Ellenben a 2010-es torna sztárja volt, a döntő legjobb játékosának választották azt követően, hogy a 118. percben belőtte élete legfontosabb gólját, amellyel Spanyolország világbajnok címet szerzett.

Részt vett a 2014-es tornán is, ott ünnepelte a századik válogatottságát. Kétszeres Európa-bajnok (2008, 2012), mindkét tornán beválasztották az All Star-csapatba, sőt, a lengyel-ukrán közös rendezésű kontinensbajnokságon a legjobb játékosnak járó aranylabdát is kiérdemelte. Eddig 125 találkozón szerepelt a spanyol válogatottban, ezzel ötödik Iker Casillas, Sergio Ramos, Xavi és a mindössze egy mérkőzésnyivel előtte álló Andoni Zubizarreta mögött.