Komoly pénzt kap Dárdai Pál

A Hertha magyar vezetőedzője 50 millió eurót költhet játékosokra a nyáron.

Ingo Schiller, a Hertha gazdasági igazgatója hétfőn számolt be a klub következő szezonjának költségvetésérő: a tervezett, klubrekordnak minősülő 131,4 millió eurós bevétellel szemben kiadásaik már 130 millió eurót tesznek majd ki. A most véget ért szezonban a Hertha 122,6 millió eurónyi kiadásai 9 millióval nőnek, így a transzferpiacon és a bérezéseket illetően is lehetnek jelentős változások - írja a Világgazdaság.

A legkiemelkedőbb bevétel – 65,6 millió euró – ezúttal is a tv-s jogdíjakból folyik majd be, a kiadások terén pedig személyi költségekre fordítanak a legtöbbet. A beszámoló szerint

50 milliót költenek majd új játékosokra,

amelyből rögtön kiderül, hogy világszenzációt jelentő transzferekre továbbra sem számíthatnak, ám az összeg mindenképpen több, mint a korábbi években.

Az idei 40 ponttal szemben jövőre 45 pontot terveznek a bajnokságban, ami bár szakmai célkitűzések terén nem jelentene túl nagy előrelépést – idén 45 ponttal is a Bundesliga 10. helyén végeztek volna –, arra biztosan elég lehet, hogy Dárdai Pál vezetőedző tovább élvezze a berlini vezetőség bizalmát.