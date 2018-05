Ambros Martin: ki akartam élvezni a pillanatot

Ambros Martin hat év alatt negyedszer vezette Bajnokok Ligája-győzelemre a Győr női kézilabdacsapatát. A szezon végén elköszönő spanyol edző a Vardar elleni hosszabbításos győzelem után azt mondta: a csapatmunka a sikerek titka.

Mi volt az újabb BL-siker kulcsa?

Elképesztő meccs volt. Olyan meccs, amiről nem is álmodhattunk előtte. A Vardar játékosain és szurkolóin kívül mindenki élvezhette a találkozót. Nagyon kemény meccs volt, amelyen a védelmek domináltak, de ezen keresztül is látni lehetett, hogy mennyire szép a kézilabda. Úgy gondolom, egy ilyen kemény és nehéz szezonnak nem is lehetne jobb befejezése. Megérdemelten nyertük meg a BL-t, nemcsak a mostani hétvégén nyújtott játékunk miatt, hanem azért, amennyi nehézségen mentünk keresztül a szezonban. Minden egyes gond csak erősebbé tett minket, még jobban hittünk magunkban, és a fináléban ezt be is bizonyítottuk.

Mit mondott a csapatnak a hosszabbítás előtt?

Már voltunk ilyen helyzetben, hiszen tavaly is a ráadás döntött a fináléban. Csak azt mondtam nekik, amit egy évvel korábban is: futsal attitűdre van szükség. A hét során az edzéseken sokszor focizunk, és akkor is a legfontosabb, hogy élvezzék a játékot. Képesek gólokat szerezni, a futsalban is ügyesek, erre emlékeztettem őket.

Ez volt a legkeményebb Bajnokok Ligája-döntője a Győrrel?

Nem, a legnehezebb a két évvel ezelőtti volt a Bukarest ellen, amikor hetesekkel kaptunk ki, azt sosem felejtem el. A mostani győzelem jelenti az egyik legnagyobb boldogságot, amiatt, ahogyan elértük. Nagyszerű csapatmunkát végeztünk, remek volt a szellemiség az egész hétvégén. Megmutattuk, hogy nagy a szívünk, és fejben is rendben vagyunk. Nem sokan álltak rendelkezésre a sérülések miatt, de mindenki segített a saját posztján, amikor rá került a sor. A győzelemhez minden játékos fontos, mindegyikük különleges. Ez az, amit egy edző igazán értékel, még jobban is, mint egy érmet.

Tudni lehet, hogy ez az utolsó idénye Győrben. Emiatt nehezebb volt megélni a döntőt?

Nem. Kizártam ezeket a gondolatokat a fejemből, nem hagytam, hogy megzavarjanak. Bár egyszer a meccs előtt eszembe jutott, hogy jövőre már nem leszek itt. De aztán azt mondtam magamnak, hogy most még a Győr edzője vagyok, ki akarom élvezni a pillanatot, a BL-döntőt is, és a többit, ami még a szezonban hátra van.