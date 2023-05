Megjelent a rendelet a kamatstopról és a csokról - a nap hírei

Megjelent a kormányrendelet a kamatstop meghosszabbításáról. A jogszabály arról rendelkezik, hogy a jelzáloghitelekre és a kisvállalkozások vállalati hiteleire vonatkozó kamatstop legalább december 31-ig érvényben marad. A jegybanki alapkamat jelenleg 13 százalék.

Lazít az Ukrajnából származó egyes mezőgazdasági termékek fuvarozásával kapcsolatos intézkedéseken a kormány - írja a Magyar Közlöny alapján a Portfolio. A módosítás értelmében az Ukrajnából származó mezőgazdasági termékeket akkor hozhatják be az országba, ha az érkezés napjától számított 15 nap alatt elhagyják a területet. A termékek behozatalához veszélyhelyzet kihirdetése szükséges.

A járműpark felújításánál már nem számít a Siemens közreműködésére a kormány – idézi az építési és közlekedési minisztert az Atv.hu. A riport szerint Lázár János úgy fogalmazott, hogy nincs a tervek között Siemens járművek vásárlása.

Megjelent az a kormányrendelet, amely több könnyítést is bevezet a csok és a falusi csok támogatásoknál. A falusi csok esetében a korszerűsítési munkálatok elvégzésére előírt határidő a támogatási szerződés megkötésétől számított 3 évről 4-re nő. A csok esetében a vállalkozás székhelyét akár utólag is be lehet jelenteni a támogatással megszerzett ingatlanba.

Egyszeri rezsitámogatást kapnakaz egyházi oktatási intézmények. Az iskolák és óvodák létszám alapján kapják meg a támogatást, a fejpénz összege 19.854 forint/fő – derül ki a péntek esti Magyar Közlönyből.

Panasszal fordul az Európai Bizottsághoz a debreceni akkumulátorgyárak miatt a Párbeszéd - Zöldek. A párt szóvivője azt mondta: a gyárakat túl közel telepítik a lakossághoz, és olyan sok vizet használnak el, ami sérti a vízfelhasználásra vonatkozó uniós keretirányelveket. Barabás Richárd beszámolt arról is, hogy a kormány egy új jogszabályjavaslattal megkönnyítené a vendégmunkások itt tartózkodását.

A segélyhívások kezelésének visszamenőleges ellenőrzését rendelte el a belügyminiszterazután, hogy Gálvölgyi Jánost családtagjai vitték kórházba, miután 1 óra alatt sem ért ki a mentő a színészhez. Pintér Sándor állásfoglalást vár arra is, hogy indokolt-e a mentésirányítók továbbképzése. Az Országos Mentőszolgálat belső vizsgálata már megállapította a mentésirányító felelősségét.

Kijev béketerve a háború végét és Európa védelmét szolgálja - jelentette ki az ukrán elnök az olasz miniszterelnökkel közösen tartott sajtótájékoztatón. Volodimir Zelenszkij arra kérte az Európai Uniót és a NATO-t, hogy gyorsítsa fel hazája felvételét. Giorgia Meloni felhívást intézett Moszkvához az agresszió azonnali leállítására és az orosz csapatok kivonására és kijelentette: Róma a békét szorgalmazza. Az ukrán elnököt később a katolikus egyházfő is fogadta. Ferenc pápa hangsúlyozta: szükség van a lakosságot segítő humanitárius erőfeszítések folytatására.

Lezuhant egy helikopter az Ukrajnával határos oroszországi Brjanszk megyében. A fedélzetén lévő mindkét ember életét vesztette. Az első vizsgálatok szerint motortűz okozhatta a szerencsétlenséget. Egy Szu-34-es vadászgép is lezuhant Brjanszk megyében. Még nem lehet tudni, hogy van-e túlélője a szerencsétlenségnek, és hogy mi okozta azt.

A lengyel nemzetvédelmi tárca szerint valószínűleg megfigyelő léggömb repült be a lengyel légtérbe Fehéroroszországból. Az eszközt a lengyel fegyveres erők légi műveleti központja észlelte a radarernyőkön. A fegyveres erők műveleti parancsnokságának alárendelt területvédelmi csoport szombat hajnal óta kutat az eszköz után.

Szlovákiában hétfőn már felállhat a hivatalnokkormányként emlegetett új kabinet, amelyet a magyar származású közgazdász, Ódor Lajos vezet. A pénzügyminisztérium és a beruházási, regionális fejlesztési és informatizációs minisztérium élére is magyar miniszter kerül: előbbit Horváth Mihály, utóbbit Balík Péter irányítja.

Mégsem tartja meg 50 órás sztrájkját a német vasutas szakszervezet. Az érdekképviselet 12 százalékos béremelést, vagyis havi 650 euróval nagyobb bért követel tagjainak. A vasúttársaság a kisebb és közepes jövedelmű munkavállalóknak 10, a magasabb keresetűeknek pedig 8 százalékos emelést ajánlott. A szakszervezet 230 ezer munkavállalót, köztük a Deutsche Bahn 180 ezer munkavállalóját képviseli.