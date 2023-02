Két fő ellenség: a háború és az infláció - a nap hírei

A rendszerváltás óta a legveszélyesebb év lesz az idei, a két fő ellenség a háború és az infláció– jelentette ki a miniszterelnök évértékelő beszédében. Orbán Viktor a Várkert bazárban azt mondta: az országnak a háborúból ki kell maradnia, az inflációt pedig az év végére egy számjegyűvé kell csökkenteni. Úgy vélte: Európa a háborúba sodródás perceit éli, de Magyarországnak ki kell maradnia a háborúból. Azt hangsúlyozta, hogy a veszélyek ellenére a nagy célokról nem mondanak le, csak az eszközök változnak. Megerősítette, hogy maradnak a családtámogatások, a munkaalapú gazdaság, a rezsivédelem, a vidék pedig minden eddiginél több támogatást kap. Utalt arra, hogy láthatáron a budapesti repülőtér visszavásárlása. Emellett bejelentette, hogy buszra és vonatra is érvényes, kedvezményes árú országos és vármegye bérletet vezet be a kormány májustól.

Az ellenzéki pártok szerint nem az ország valódi problémáiról beszélt évértékelőjében a miniszterelnök. A Demokratikus Koalíció úgy vélte: Orbán Viktor az elmúlt 12 év alatt mindent elvesztett és Európa legmagányosabb kormányfőjévé vált. Az MSZP szerint a miniszterelnök az országot ért negatív hatásokért kizárólag a háborút és az uniót teszi felelőssé. A Párbeszéd úgy reagált: a kormány csődpolitikája miatt lett 2022-ben Magyarországon a legnagyobb infláció Európában. A Jobbik szerint ma az jelenti a legnagyobb veszélyt, hogy Vlagyimir Putyin utolsó európai szövetségese kivezeti Magyarországot az Európai Unióból. Az LMP mellébeszélésként értékelte a beszédet és közölte: nem tudni, hogyan kívánja kezelni a kormány az elhibázott politikája miatt kialakult energiafüggőséget. Azt ugyanakkor üdvözölte, hogy a kormány mégis bevezeti az ellenzéki párt által szorgalmazott klímabérletet. A Momentum azt hangsúlyozta, hogy le kell számolni a hazugságok korszakával. A Mi Hazánk a multinacionális cégek érdekeit kiszolgáló gazdaságpolitika megváltoztatását követelte.

Az előzetes adatok szerint megdőlt a napi országos és a budapesti melegrekord is szombaton - írta az Országos Meteorológiai Szolgálat. A rekordot most közösen Sopron és Fertőrákos döntötte meg, ugyanis mindkét állomáson 19,8 fokig melegedett fel a levegő. A korábbi rekordot Pécs tartotta, ott 1955-ben ezen a napon 18,2 Celsius-fokot mértek. Budapesten több mérőállomáson is 17 fokot mértek, a korábbi csúcs a 2019-es újpesti 15,1 fok volt.

Erkölcsileg helyesnek nevezte Ukrajna katonai támogatását a NATO főtitkára, amely szerinte az észak-atlanti szövetség érdekét is szolgálja. Jens Stoltenberg a Müncheni Biztonsági Konferencián kiemelte: Vlagyimir Putyin orosz elnök nem békére készül, hanem a háború folytatására mozgósít, egyre inkább hadigazdasággá állítja át az orosz gazdaságot, és építi a kapcsolatokat más tekintélyelvű államokkal, köztük Észak-Koreával és Iránnal. A NATO tervezett bővítésével kapcsolatban hozzátette: nem az a fontos, hogy Finnország és Svédország együtt vagy egymás után csatlakozik-e, hanem az, hogy minél hamarabb taggá váljon mindkét ország.

Finnország Svédországgal együtt akar csatlakozni a NATO-hoz - jelentette ki finn miniszterelnök a Müncheni Biztonsági Konferencián. Sanna Marin a világ legrangosabb nemzetközi biztonságpolitikai fórumán elmondta, hogy a jóváhagyást eddig elmulasztó NATO-tagoknak, Magyarországnak és Törökországnak világos jelzést küldtek arról, hogy Svédországgal együtt akarnak belépni a katonai-politikai szövetségbe. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerint Ukrajnának nemcsak több segítséget kell nyújtani, hanem gyorsabban is.

Törökországban három ember, köztük egy gyerek került elő a romok alól 296 órával a térséget megrázó földrengés után. A túlélőket kórházba szállították, egyelőre nem tudni többet az állapotukról. A török katasztrófavédelmi hatóság közleménye szerint több mint 40 ezer fős csapat kutat folyamatosan a túlélők után. A 7,8-es erősségű földrengés áldozatainak száma szombaton átlépte a 45 ezret, noha a szíriai halálozások száma néhány napja 5800 körül stagnál. A sérültek száma meghaladja a százezer főt.

Észak-Korea újabb ballisztikus rakétát lőtt ki a tenger felé. Azt egyelőre nem tudni, a rakéta milyen röptávot írt le. A szombati volt Észak-Korea első rakétatesztelése azóta, hogy január elsején egy rövid hatótávolságú rakétát lőtt ki. Phenjan pénteken súlyos válaszlépésekkel fenyegetett abban az esetben, ha Dél-Korea és az Egyesült Államok valóban megtartja a 11 napos közös hadgyakorlatát, aminek előkészületeit már a jövő hétre ígérték.

A hétvégén várják a legtöbb látogatót az utolsó napjaihoz érkezett karneválon Velencében. A legtöbb embert egészen vasárnap estig várják. A belépés ingyenes, a korábbi tervekkel ellentétben egyelőre nem vezettek be létszámkorlátozást sem. Az idei az első év, amikor a velencei karnevál óvintézkedések nélkül zajlik. A karnevál február 21-én húshagyókedden ér véget.