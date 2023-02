Egy sor döntés ismertté vált a Kormányinfón - a nap hírei

Lemondanak az alapítványi fenntartású egyetemek kuratóriumi tagságairól a kormány érintett miniszterei - közölte a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely a kormányinfón elmondta: Varga Judit, Lantos Csaba, Lázár János, Varga Mihály, Nagy István, Szijjártó Péter és Navracsics Tibor miniszter február 15-től nem folytatja tevékenységét a kuratóriumokban. Hozzátette: azt várják, hogy minden kormányzati tisztviselő járjon el így. A miniszter arról is beszámolt, hogyha meg tud állapodni a kormány az Európai Unióval az újjáépítési hitelről, akkor a pénzt döntően az energetika területén költenék el, így az atomenergia mellett a napenergia is hangsúlyos szerepet kapna a kormány 2030-ig tartó energiastratégiájában.

Újrakezdődnek a tárgyalások a Budapest Airport megvásárlásáról. A három napos kormányülésen Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter kapott megbízást erre. A miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón hozzátette azt is, hogy jelenleg a kormánynak nincs pénze a megvételére, ugyanakkor nemzetbiztonsági kérdésnek nevezte a repülőtér állami tulajdonba kerülését.

Minden környezetvédelmi szabályt a legszigorúbban be kell tartani az akkumulátorgyárak létesítésénél, ez az állami támogatás előfeltétele is – közölte a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely a kormányinfón azt mondta: Magyarországnak mindenképp megéri a kínai üzem debreceni létesítése. A Demokratikus Koalíció független szakértők segítségével környezetvédelmi, vízügyi és munkaerőpiaci szempontból is felülvizsgálná az összes, már működő vagy építés alatt álló akkumulátorgyárat. A Párbeszéd stratégiai elemzéseket sürget az akkumulátorgyárak felszín alatti vízkészletekre gyakorolt hatásairól.

Az LMP azt szeretné, hogy csak a lakosság hozzájárulásával épülhessenek ilyen gyárak. A Jobbik feltételekhez kötné az akkumulátorgyárak magyarországi építését, a többi között a termálvizek védelmét, a szervezett vendégmunkás-import megszüntetését követeli.

Határozati javaslatot nyújtott be a Momentum az Országgyűlésnek, melyben az árstopok kivezetését sürgetik - közölte a Momentum frakcióvezető-helyettese online sajtótájékoztatóján. Bedő Dávid szerint a hatósági árak átgondolatlan alkalmazása olyan beavatkozást jelent a piaci folyamatokba, ami súlyos károkat okoz a gazdaságban. A kormányinfón a miniszterelnökséget vezető miniszter azt mondta: továbbra sem tervezi a kormány, hogy a korábban bejelentett április 30-a előtt megszünteti, egészen addig, amíg az ellátás-biztonság nincs veszélyben.

Már csaknem 20 ezren haltak meg a törökországi és szíriai földrengésekben. A helyi hatóságok jelentése szerint Törökországban már 63 ezer, Szíriában pedig 5 ezernél is több sérültet találtak. Megerősítették, hogy az anyagi kár szinte felmérhetetlen. Több település teljesen romokban hever, köztük Antakya is. Három nappal a katasztrófa után a térségben még folyamatosan kutatnak túlélők és holttestek után a mentőalakulatok. A magyar mentőalakulatok eddig 27 túlélőt találtak Törökország földrengés sújtotta részén. Jelenleg összesen 156 magyar szakember és 26 mentőkutya dolgozik az érintett területen. A Miniszterelnökséget vezető miniszter közölte: továbbra sem tudnak magyar sérültről vagy áldozatról. Törökországban már csaknem 50 ország mintegy 5700 mentőcsapata dolgozik.

Az Európai Unió orosz politikai és katonai vezetőket érintő szankciókat fog elfogadni, az új megszorító intézkedések az orosz elnök propagandistáit is megcélozzák majd - közölte az Európai Bizottság elnöke Brüsszelben. Ursula von der Leyen hangsúlyozta, hogy Oroszországnak fizetnie kell a háborúval okozott pusztításért. Charles Michel az Európai Tanács elnöke azt hangoztatta, hogy Ukrajnának katonai támogatásra, tüzérségre, hadianyagokra, védelmi rendszerekre van szüksége, valamint arra, hogy a tagállamok támogassák az ország uniós integrációját. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök arról beszélt, hogy hosszan tartó béke csak akkor lesz Európában, ha Ukrajna megnyeri honvédő háborúját és az Európai Unió tagjává válik.

A háború elhúzódására számít a magyar miniszterelnök, miután Brüsszelben részt vett egy találkozón az ukrán elnökkel. Orbán Viktor a görög, a horvát, a szlovén miniszterelnök, az osztrák kancellár valamint a bolgár és a ciprusi államfő társaságában találkozott Volodimir Zelenszkijjel. A megbeszélés után közzétett facebook-videóban a magyar kormányfő hangsúlyozta: miután a háború elhúzódik, Magyarország humanitárius eszközökkel továbbra is segíteni fogja az ukránokat, de fegyvereket továbbra sem szállít.

Korlátozta az ukrán hadsereg hozzáférését a Starlink műholdas rendszerhez a SpaceX, miután egyes hírek szerint a szolgáltatást harci drónok irányítására is felhasználták. Gwynne Shotwell, az űripari vállalat elnöke a BBC-nek azt mondta, hogy a Starlink által biztosított technológiát nem offenzív, hanem humanitárius célokra szánták.

Nemzetközi vizsgálatot követel Moszkva az Északi Áramlat elleni tavaly szeptemberi merénylet ügyében. Az orosz házelnök erről azután beszélt, hogy Seymour Hersh Pulitzer-díjas amerikai oknyomozó újságíró névtelen forrásra hivatkozva azt írta: a tavaly szeptemberi szabotázs-akciót Joe Biden amerikai elnök utasítására hajtották végre. A Fehér Ház kitalációnak nevezte az állítást. A Balti-tengerben lefektetett Északi Áramlat-1 és az Északi Áramlat-2 gázvezetéken tavaly szeptember végén történtek robbanások, Svédország és Dánia kizárólagos gazdasági övezetében.