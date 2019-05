Orbán Viktor szerint a tagállami vezetők súlyát is meghatározza majd az európai parlamenti választás - Hírösszefoglaló

A vásárnapi választás nem csak ez európai parlamenti mandátumokat dönti majd el, hanem azt is meghatározza, hogy az egyes tagállami vezetőknek milyen súlya lesz - jelentette ki a miniszterelnök. Orbán Viktor a HírTV-nek adott interjúban hangsúlyozta: szavazásra biztatott, és megismételte, hogy a választásnak az a fő kérdése, hogy bevándorláspárti vagy bevándorlásellenes politikusok vezetik-e Európát. A miniszterelnök szerint a választás belpolitikai tétje az, hogy miként alakulnak az erőviszonyok az ellenzéki oldalon.

A migráció megállítását, az elvándorlás megakadályozását és a korrupció felszámolását nevezte az európai parlamenti választások tétjének a Jobbik EP-listavezetője. Gyöngyösi Márton Szolnokon, a párt kampányzáró rendezvényén úgy vélte: vasárnap eldől az is, hogy nemzetközileg teljesen elszigetelődik-e Magyarország, "ahogyan az elmúlt időszakban a Fidesz is elszigetelődött".

A Demokratikus Koalíció európai parlamenti listavezetője szerint az Európai Egyesült Államok programjának megvan a többsége Európában. Dobrev Klára az ellenzéki párt budapesti kampányzáró rendezvényén hangsúlyozta: ha bevezetik az európai minimálbért, akkor a Magyarországon dolgozók is a tisztességes megélhetéshez szükséges fizetést kapnak. Sürgette az európai minimálnyugdíj, illetve európai családi pótlék bevezetését.

Vasárnap este 11 órakor teszi közzé az európai parlamenti választás előzetes végeredményét a Nemzeti Választási Iroda. A végleges eredmény várhatóan június 12-13-ára születhet meg, a jogorvoslati határidők lejárta után. Az NVI elnöke az InfoRádió Aréna című műsorában elmondta: a külképviseleti szavazatok csak jövő héten érkeznek haza. Pálffy Ilona beszélt arról is, hogy csaknem 98 ezer átjelentkezett szavazó lesz vasárnap.

Kizárta az együttműködés lehetőségét a nacionalista és Európa-ellenes szervezetekkel az Európai Néppárt elnöke. Joseph Daul a pártcsalád európai parlamenti választási kampányának müncheni záró rendezvényén úgy fogalmazott: a nacionalista populisták tönkre akarják tenni Európát. Manfred Weber néppárti csúcsjelölt legfőképpen a szélsőségek elutasítását kérte az európai választóktól.

Írországban pénteken tartották az európai parlamenti választást, amely megkezdődött Csehországban is, és szombat délután 2 óráig tart. A csehek 21 képviselőt választanak. Az ír szavazók pedig 13 képviselőt küldhetnek az Európai Parlamentbe, de közülük kettő csak akkor foglalhatja el a helyét, ha az Egyesült Királyság kilép az unióból.

Június 3-tól jegyezhető az új lakossági állampapír - jelentette be a pénzügyminiszter. Varga Mihály közölte: a Magyar Állampapír Plusz kiemelkedő hozamot biztosít: fél év után 3,5, egy év után 4 százalék kamatot fizet, majd félévente 50 bázisponttal növekszik a kamat. Az ötödik év végén így eléri a 6 százalékot.

Családbarát matricákkal látja el a nagycsaládosok autóvásárlási programjában támogatott autókat az Emberi Erőforrások Minisztériuma. Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár azt mondta: előzetes becslések szerint a következő 12 hónapban mintegy 10 ezer nagycsalád kaphat segítséget autóvásárlásához.

Sikeresek voltak a tesztek a Magyar Telekom első szabványos 5G tesztállomásán, Zalaegerszegen - jelentette be az infokommunikációért felelős államtitkár. Kara Ákos kiemelte: a fejlesztéseknek köszönhetően Magyarország felkészült a világban zajló digitalizációs versenyre.

Nagy-Britanniában június 7-én távozik a kormányzó Konzervatív Párt és a kabinet éléről Theresa May. A politikus ezt azután jelentette be, hogy találkozott a Konzervatív Párt alsóházi frakciójának legbefolyásosabb szakpolitikai testületének elnökével. A testületben korábban titkos szavazás zajlott arról, hogy a frakció újabb bizalmatlansági indítványt terjeszthessen be a kormányfő ellen.

Ukrajnában az alkotmánybíróságon támadták meg a parlament feloszlatásáról hozott elnöki rendeletet kormánypárti képviselők. A honatyák szerint Volodimir Zelenszlijnek nem volt joga feloszlatni a törvényhozást, mivel a koalíció felbomlása óta nem telt el 30 nap. Az államfő indoklása szerint a kormányszövetség gyakorlatilag már évek óta nem működött, és társadalmi támogatottsága is elenyésző.

Lyonban több ember megsebesült egy csomagba rejtett bomba robbanásában. A pokolgépet tartalmazó csomagot egy arcát elfedő férfi hagyta egy belvárosi pékség előtt. A robbantás ügyében a párizsi terrorizmusellenes ügyészség is vizsgálatot indított.