János-kórház, Renoir-festmény: a bejelentések napja - a nap hírei

Még ebben a hónapban dönt a gazdaságvédelmi akciótervről a kormány - jelentette be a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely elmondta, hogy a kormány szerdai ülésén tárgyalt ennek irányairól. Azt is közölte, hogy a jövő évi költségvetést június 4-én terjeszti a Ház elé a kormány, a parlament a tervek szerint július 12-én fogadhatja el. Gulyás Gergely beszélt a most kezdődött kvótaper állásáról is. Megismételte: a kormány kitart amellett, hogy a Lisszaboni szerződés nem ad lehetőséget a menekültek kvóta szerinti elosztására.

Megtartották a választási informatikai rendszer főpróbáját. A Nemzeti Választási Iroda közleménye szerint a rendszer megfelelő teljesítményű, és kielégíti a jogszabályi, igazgatási és informatikai követelményeket. Az NVI hangsúlyozta, hogy az európai parlamenti választásokon bővített védelmi megoldásokat állított üzembe a különböző típusú kibertámadások kivédésére.

Péntekig kérhetik felvételüket a külképviseleti névjegyzékbe azok, akik külföldön szavaznának az Európai Parlament magyar tagjainak választásán. Eddig már több mint 17 ezren jelezték ezt. A külföldön szavazó, magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok kizárólag Magyarország külképviseletein szavazhatnak, levélben nem.

A többi között az emberek megélhetését biztosító közös szabály megalkotását nevezte az MSZP-Párbeszéd céljának a szocialista párt MSZP elnöke. Az MSZP-Párbeszéd EP-listáját vezető Tóth Bertalan Kaposváron azt mondta: követelik, hogy legyen 240 ezer forintos európai minimálbér, az európai nyugdíj ne legyen kevesebb 95 ezer forintnál és a családi pótlék 48 ezer forintnál - jelentette ki.

Határozati javaslatban kéri az éghajlatváltozási vészhelyzet kihirdetését az LMP. Schmuck Erzsébet, a párt frakcióvezető-helyettese Szolnokon arról beszélt, Magyarországot az éghajlatváltozás komolyan érinti, az aszály miatti terméskiesés miatt az árak megemelkedtek már az elmúlt évben, idén pedig további áremelkedések várhatók.

Három új szakrendelés kapott helyet a Szent János Kórház Kútvölgyi úti telephelyén az Egészséges Budapest programban. Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere az átadáson arról beszélt, hogy a korábban a Semmelweis Egyetemhez tartozó Kútvölgyi klinikai tömbből minden, az egyetem alá tartozó szakrendelés elköltözik, és helyükre a János-kórház járóbeteg-ellátása kerül. Július 1-jével valamennyi rendelést elköltöztetik a Kútvölgyi útról.

Jövő hétvégén már a nagyközönség is megnézheti a nemrég Magyarországra került Renoir-festményt - mondta a Szépművészeti Múzeum főigazgatója. Baán László az InfoRádió Aréna című műsorában az elmúlt száz év legjelentősebb értékű egyedi szerzeményének nevezte a képet. A főigazgató azt mondta: reméli, hogy a továbbiakban is vásárolhatnak évente legalább egy főművet. Baán László elmondta azt is, hogy az év végére megnyílhat az épület barokk szárnya, ahol a 17. és 18. század nemzetközi anyaga lesz látható.

A tervezettnél két nappal később, május 22-én indulhat a konvektorcsere pályázatok benyújtása. A módosításról az Innovációs és Technológiai Minisztérium azért döntött, mert az eredeti időpont egybeesett a személyi jövedelemadó bevallások benyújtásával. A kétmilliárd forint keretösszegű konvektorcsere programban a teljes fűtési rendszer korszerűsítésére is lehet pályázni.

Kompösszeköttetés létesül Neszmély és Dunaradvány között. A Komárom-Esztergom megyei és a felvidéki települések között két éven belül közlekedik majd a személyszállító átkelőhajó. A két ország kormánya 5 éve állapodott meg a határátkelők számának növeléséről. A 677 kilométeres határszakaszon jelenleg működő 33 mellé a ciklus végéig hat új átkelő létesül. A Neszmély és Dunaradvány között megépülő komp 40 kilométeres kerülőt szüntet meg.

Nagy-Britanniában versenybe száll a Konzervatív Párt vezetői tisztségéért Boris Johnson. Ha a volt külügyminiszter kerül a párt élére, ő lesz egyben a következő kormányfő is. A politikus a Konzervatív Párt keményvonalas Brexit-táborának szószólója, és a kabinet szerinte túl engedékeny kilépési politikája miatt tavaly lemondott külügyminiszteri posztjáról.

Ukrajnában hétfőn iktatják be hivatalába Volodimir Zelenszkij megválasztott elnököt. Az államfő azt szerette volna, ha május 19-ére, a politikai elnyomás áldozatainak emléknapjára tűzik ki parlamenti beiktatását, de azon a napon gyászmegemlékezések zajlanak országszerte. A beiktatás dátuma azért fontos, mert a törvény értelmében az új elnök május 27-éig dönthet a parlament idő előtti feloszlatásáról, utána már ki kell várnia az október 27-én tartandó választást.