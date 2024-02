Először szólalt meg a Nemzeti Színházban súlyos balesetet szenvedő színész: nem tud színpadra lépni

Először beszélt egészségi állapotáról Horváth Lajos Ottó, aki még november közepén szenvedett baleset Szász Júlia társaságában a Nemzeti Színház Rómeó és Júlia előadása közben. A színész az Indexnek adott interjúban a balesetről nem kívánt beszélni, sőt a rendőrségi vizsgálat lezárásáig nem is nyilatkozhat róla, azt viszont elárulta, hogy kéz- és lábsérüléseket szenvedett, amikor partnernőjével a mélybe zuhant a színpadon. Mint fogalmazott, a körülményekhez képest jól van, de még hosszú folyamat lesz a felépülése, "minimum fél év, de lehet, hogy hosszabb".

"A civil életemben most igazából ez a fő tevékenység, hogy erre figyelek, ez folyamatos elfoglaltságot jelent a nap nagy részében" – mondta, és hozzátette, komplex kezelések kap a sérüléseire, de a gyógyulás idejére még a szakemberek sem mondanak biztosat. "Alsó hangon fél év, amire valami olyasmi tapasztalható, aminek már én is örülök. Ha nem, akkor lehet, hogy egy kicsit több idő kell" – tette hozzá.

A színházban sorban veszik át a szerepeit a kollégái, mint fogalmazott, valószínűleg huzamosabb ideig nem tud visszatérni, mert egyelőre nem tudja úgy ellátni a munkáját, ahogy szeretné, részben az egészségi állapota, részben amiatt, mert nem tud csak a színészi játékra koncentrálni, "mert jelen pillanatban nem igazán tudok másra koncentrálni, mint hogy a sérült kezemmel, lábammal foglalkozzam, annyira lefoglal, annyira vigyázni kell rá. Úgyhogy így nincs értelme. Amikor az ember nincs ott száz százalékig, akkor azt nem lehet csinálni."

Horváth Lajos Ottó arról is nyilatkozott, hogy Szász Júliával szokott telefonon beszélni, "hála istennek már ő is jobban van, ő is azzal tölti az idejét, hogy minél előbb meggyógyuljon". Vidnyánszky Attilával, a Nemzeti Színház vezérigazgatójával még nem beszélt viszont a baleset óta, de mint fogalmazott: "Őt most nagyon leköti a színház, engem pedig nagyon leköt a gyógyulás, aztán amikor lesz erre idő meg alkalom, akkor majd beszélgetünk."

A színész egyelőre filmes felkérésekre sem számít, de most mutatják be a két éve forgatott Most vagy soha! című történelmi filmet, amelyben fontos szerepet játszik. A felvételek még a baleset előtt készültek, de a Horváth Lajos Ottó bízik abban, hogy nemcsak a színpadra, hanem a filmekbe is visszatérhet: "Nem vagyok ilyen föladós, úgyhogy én inkább ennek a jobbik változatát képzelem magam elé. Nincs semmi baj, ez megtörténik az emberrel, aztán az élet megy tovább. Minden helyre fog jönni, és majd úgy lesz jó, ahogy lesz."