Mint arról az Infostart is beszámolt, a Semmelweis Egetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikáján ápolják szívpanaszai miatt, Merkely Béla igazgató vezeti a kezelését. Lukács Sándor most a Blikknek elmondta: azért ment a kórházba, mert napok óta fáradékony volt, aztán pedig teniszezés közben egyszer csak azt vette észre, hogy nem mozdul a labdáért. A kórházból már nem is engedték haza, mert kiderült, hogy szívritmuszavara van.

A 76 éves színész most vérhígító és értágító gyógyszereket kap, de még egy hét kell ahhoz, hogy kiderüljön, a szervezete jól reagál-e a kezelésre.

"Imádkozom, hogy elkerüljem a műtétet, mert a másik megoldás, amit Merkely doktor úr javasolt, mégiscsak kevésbé drasztikus beavatkozás. Ha jól reagál a szervezetem a gyógyszerekre, egy úgynevezett kiütéssel helyre lehet állítani a szívritmuszavaromat. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy egy defibrillátorral kiütik a szívem, ami szintén nem hangzik túl jól, de még mindig kevésbé félelmetes eljárás, mint a műtét" - jegyezte meg.

Ezt a "kiütést" egyébként altatásban végzik, folyamatos EKG-ellenőrzés mellett. Az áramütés fájdalmát az alvó beteg nem érzi. Ébredéséig a légzését oxigén adagolásával segítik.

A színművésznek eddig sosem volt gondja a szívével.