A csőhangok zsenije Magyarországra érkezik

A remekművet, valamint Mike Oldfield legnépszerűbb szerzeményeit egy kilenc zenészből összeállított csapat fogja előadni 2024. február 23-án Veszprém Arénában, 24-én a debreceni Főnix Arénában, 26-án pedig a Papp László Budapest Sportarénában.

A Mike Oldfield's Tubular Bells - Live in Concert című kétrészes esten a gitárosként ismertté vált Oldfield ezúttal a zenei vezetői, hangszerelői és produceri feladatokat látja el. Az előadás karmestere közeli munka- és alkotótársa, a több más produkcióból ismert Robin Smith lesz. A koncertet vendégként a Müller Péter Sziámi AndFriends vezeti fel.

A zenész, dalszerző idén májusban ünnepelte hetvenedik születésnapját.

Kereskedelmileg legsikeresebb albumai a nyolcvanas évek elején születtek, fellépett Károly brit trónörökös és Lady Diana esküvőjén. Az 1982-es Five Miles Out című albumának címadó dalát egy viharos repülőút ihlette, az 1983-ban megjelent Crises a Maggie Reilly által énekelt Moonlight Shadow, illetve a Shadow on the Wall című slágerről vált ismertté. A sikerek tovább tartottak a Discovery (1984) és a Bonnie Tyler közreműködésével készült Islands (1987) anyagával, az 1984-es The Killing Fields Oldfield egyetlen filmzenéje.

Szerződése lejártával átigazolt a Warner Music-hoz, itt jelent meg 1992-ben a Tubular Bells II, amely újrakevert szerzeményeket is tartalmaz. A Tubular Bellsből később még három változatot adott ki, ahogy utolsó lemeze, a 2017-es Return to Ommadawn is korábbi művének új változata.

A kilencvenes évek közepén Arthur C. Clarke sci-fi regényét zenésítette meg The Songs of Distant Earth címmel és számítógépes játékot is kiadott hozzá. Voyager című albuma (1995) kelta ihletésű, a Guitars (1998) tiszta gitárzene. The Millennium Bellt az ezredforduló szilveszterén adták elő Berlinben.

Mike Oldfield a válogatások nélkül eddig 26 lemezt adott ki. Changeling címmel 2007-ben jelent meg magyarul is olvasható önéletírása, amelyben családi, alkohol-, és drogproblémáiról is vall. Négyszer nősült és hét gyermeke született, 2009 óta a Bahama-szigeteken él.

A zenész eddig egyszer járt Magyarországon, 1999. június 18-án a Live Then & Now című turné keretében a Kisstadionban adott koncertet. Akkor az 1998-as Tubular Bells III lemezről is előadott nyolc dalt; ez a koncertfelvétel egy darabig elérhető volt egy CD-kalózkiadásban. Talán legismertebb dala, a Moonlight Shadow idén nyáron a Budapest Parkban is elhangzott: a Groove Coverage a diszkóváltozatát adta elő.