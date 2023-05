Itt szinte minden korosztály megtalálhatja a magáénak tetszőt

A Margitszigeti Színház idei évada az évfordulók éve: 85 éves a teátrum, ami 1938-ban nyitotta meg a kapuit – és a történelmi sors miatti kisebb-nagyobb megszakításoktól eltekintve – a mai napig játszik, fontos helyet és szerepet betöltve a magyar kulturális kínálatban – fogalmazott Bán Teodóra.

Közülük is kiemelendő azok a produkciók, amikben állandó partnerük, a Magyar Állami Operaház közreműködik, mint például az operagála részét képező Golden Age című koncert, amiben két kiváló nemzetközi sztár: Pretty Yende és Nadine Sierra hallható (július végén).

A színházigazgató kiemelendő nevezet a Giuseppe Verdi – a hun király legendáját bemutató – Attila című operját, aminek múlt évben volt a bemutatója. Még májusban (csütörtök) érkezik a Georgiai Nemzeti Táncegyüttes, ami visszatérő vendége a Margitszigeti Szabadtéri Színháznak; „néhány éve már meghódították a magyar közönséget és a szakmát egyaránt” – fogalmazott.

Visszatérőként lép fel a Chico and the Gypsies együttes, aminek az előzenekar a Romengo lesz. A Kolozsvári Magyar Opera a Báthory Erzsébet című musical-operával, a Kecskeméti Nemzeti Színház pedig két nagy produkcióval – a Szente Vajk rendezte Luxemburg grófja operettel és az Ég tartja a Földet című musicallel – érkezik; mindkét utóbbinak itt lesz a szabadtéri bemutatója.

A teátrum igazgatója szerint már ugyan nagyon megváltozott a közönség fogyasztói szokása, a Margitszigeti Szabadtéri Színház kiválóan alkalmazkodott a helyzethez, tekintettel arra, hogy

olyan színes és gazdag kínálatot alakítottak ki, amiben szinte minden korosztály megtalálhatja a magáénak tetszőt.

Bán Teodóra arra is kitért, hogy idén 150 éves Budapest, az egyesítés megünneplésére pedig a Margitszigeti Szabadtéri Színház is készül. Erre a Nemzeti Filharmonikus Zenekar közreműködésével a nyitókoncert ad lehetőséget, ahol egy 150 főből álló gyermekkórus adja elő Caramel Budapestről írt, 1873 című szerzeményét a zenekarral közösen, de az estén felcsendül Dohnányi Ernő Ünnepi Nyitány című műve is, melyet a főváros tiszteletére írt.

Az évfordulókhoz tartozik még, hogy az idén 30 éves Jurassic Park című film is műsorra kerül: a magyar közönség a Margitszigeten élheti át először Steven Spielberg alkotását úgy, hogy ahhoz John Williams ikonikus zenéjét egy szimfonikus zenekar szolgáltatja élőben. A jubiláló Jurassic Park c. film tiszteletére egész napos dínó fesztivált is rendeznek a színházban.

