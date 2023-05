Mentőövre várnak a fővárosi független színházak

Április 30. volt a határidő arra, hogy az állam döntést hozzon a "minősítéssel nem rendelkező, Budapest fővárosi színház- és táncművészeti előadó-művészeti szervezetek” működési támogatásáról, de erről továbbra sincs semmilyen információ – mondta az InfoRádióban az Átrium Színház operatív menedzsere.

Zsedényi Balázs felhívta a figyelmet arra, hogy hogy ismét bajba kerülhet a független kultúra, mert nem működnek azok az állami támogatások, illetve rendszerek, amelyek eddig valamilyen támogatást biztosítottak a független művészeti egyesületeknek vagy társaságoknak. Példaként említette, hogy a tavaly novemberben meghozott NKA-döntéseket mostanáig sem fizette ki az állam, a meghirdetett minisztériumi működési pályázatnak az eredményét pedig, aminek egy hete volt a hivatalos döntési határideje, a mai napig nem hozták nyilvánosságra.

"Ezen a pályázaton elindulhattak független művészeti szervezetek, és a mai napig nem tudják, hogy végül is ezen nyertek, nem nyertek, ha igen, mennyit. Hozzáteszem, ez a forrás idén nagyságrendekkel kevesebb, mint tavaly volt és már akkor is gyakorlatilag lehetetlen volt abból egy független színház működését finanszírozni" – panaszolta a menedzser. Mint jelezte, egy Átrium méretű színház több százmillió forint működési támogatást kap különböző forrásokból ahhoz, hogy a művészeti tevékenységét tudja végezni, míg az Átrium esetében ez tavaly 17 millió forint volt, miközben ugyanazon a színházi piacon kell életben maradni és működnie.

"Jelen pillanatban alapvetően a közönségnek köszönhető, hogy a színház még nyitva van. Egy évvel ezelőtt egy egészen elképesztő közösségi összefogás keretében több mint százmillió forintot gyűjtöttek össze az Átriumnak azért, hogy ne zárjon be. Mi ezzel a felhatalmazással mentünk neki ennek a most záruló tizedik évadunknak, és ebből a felhatalmazásból szeretnénk nekimenni a következőnek is, de ez

nagyon nehéz, ha tényleg semmilyen működési támogatás nem érkezik a színházhoz"

– mondta Zsedényi Balázs.

Egyelőre a fővárosi önkormányzat segítségére sem számíthatnak, mert nem tudják, hogy 2023-ban mi a főváros terve a Budapesten működő független műhelyekkel. Tavaly volt egy mentőövprogram, ahol 150 millió forintot osztottak ki a pályázók között, de évi 200 millió forint lenne szükséges ahhoz, hogy az Átrium egy stabilan működő intézmény legyen.

