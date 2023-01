Berkesi Sándor és Varnus Xavér kapta a Kölcsey-emlékplakettet

Berkesi Sándor Kossuth-díjas karnagynak és Varnus Xavér orgonaművésznek ítélte oda a Kölcsey Társaság kuratóriuma a Kölcsey-emlékplakettet, a rangos irodalmi-művészeti elismerést a magyar kultúra napja alkalmából tartott szatmárcsekei ünnepségen adták át.

A református templomban rendezett, ökumenikus istentisztelettel egybekötött eseményen kiosztották a Kölcsey-emlékérmet is: a kitüntetéssel a társaság három korábbi tisztségviselőjét, Jánosi Zoltán irodalomtörténészt, a szervezet korábbi elnökét, Szabó István ügyvezető elnököt és Kasztovszki László titkárt jutalmazták.

KAPCSOLÓDÓ Orbán Viktor: a történelem jó és rossz oldalát a győztes nagyhatalmak határozzák meg Méltó és igazságos, hogy a magyar kultúra napja a Himnusz megszületésének napja – jelentette ki a miniszterelnök...

A díjakat átadó S. Varga Pál, a Kölcsey Társaság jelenlegi elnöke Berkesi Sándor munkásságát méltatva laudációjában arról beszélt, a karnagy személyiségét és hivatása iránti elkötelezettségét jól mutatja, hogy a nagy múltú, de amatőr iskolai kórusból, a Debreceni Református Kollégium Kántusából rövid idő alatt nemzetközi hírű, professzionális együttest faragott, ami a kórus eredeti, gyülekezeti szerepére is áldásosan hatott.

"Személyiségének varázsa mögött a hit, a református hagyomány iránt elkötelezettsége áll fedezetül, pályája gerincét is egyházzenei tevékenysége képezi" - mondta az elnök.

S. Varga Pál megjegyezte, Berkesi Sándor kórusvezetőként nemcsak a Kántus élén töltött be kulcsszerepet: 2015 óta a sárospataki református kollégium vegyeskarának vezető karnagya, de elkötelezett a határon túli magyar reformátusság iránt is, éveken át vezette a szlovákiai fiatal reformátusok szövetségének kamarakórusát és a nagyváradi egyetem vegyeskarát. Berkesi Sándor Berkesi Sándor 1944-ben született Debrecenben. Az interneten olvasható életrajza szerint a magyar református egyházzene meghatározó képviselőjének és formálójának tartott karnagy diplomáját 1967-ben szerezte meg a Zeneakadémia középiskolai énektanár és karvezető tanszakán. Ugyanebben az évben lett a Debreceni Református Kollégium Gimnáziumának énektanára, valamint a Debreceni Református Kollégium Kántusának vezető karnagya. 1999-től 2016-ig a Tiszántúli Református Egyházkerület és a Református Kollégium egyházzenei igazgatója, valamint a cívisváros református hittudományi egyetemének tanára volt. Több vegyeskart vezényelt; Berkesi Sándor irányítása alatt az 1739 óta működő Kántus országos és nemzetközi hírnévre és tekintélyre tett szert. Az országos református kántorképzés szolgálatába 1967-ben kapcsolódott be, segített a Tiszáninneni és a Királyhágómelléki Egyházkerületek tanfolyamának újraindításában.

A külföldi koncertturnén tartózkodó Varnus Xavérnak távollétében adták át jelképesen a díjat. Életútjáról szólva a Kölcsey Társaság elnöke kifejtette, a művész a világ sok helyén lépett már fel, bár repertoárjában klasszikus, főként orgonaművek szerepelnek, hírnevét kivételes improvizációs képessége alapozta meg.

Egyházzenei kapcsolatai sem szakadtak meg - folytatta - , rendszeresen adott koncerteket református és katolikus templomokban, a zsinagógákban, Szatmárcsekén pedig több mint egy évtizede vesz részt a magyar kultúra napjának ünnepségén, és tiszteli meg az alkalmat orgonajátékával.

Emlékeztetett: Varnus Xavér orgonaművészként, íróként és médiaszemélyiségként egyaránt rengeteget tett az orgonazene népszerűsítéséért. Pályafutása során több mint háromezer koncertet adott, ezekre hatmillióan vettek jegyet, sok hanglemeze, hatvan koncertfilmje és öt könyve jelent meg.

Felvételeit a legnagyobb videómegosztón 32 millióan nézték meg, A Raveltől Vangelisig című CD-je minden idők legnagyobb példányszámban eladott orgonahanglemeze lett - mondta az elnök.

Az eseményen Csikos Sándor színművész szavalta el a Himnuszt, Orbán Viktor miniszterelnök ünnepi beszédet mondott. A rendezvényen jelen volt a kormányfő felesége, Lévai Anikó, Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes és Hoppál Péter, a Kulturális és Innovációs Minisztérium kultúráért felelős államtitkára.

Az ökumenikus istentiszteleten Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület és Palánki Ferenc, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye püspökei, Fabiny Tamás, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke, valamint Kocsis Fülöp, a Hajdúdorogi Főegyházmegye érsek-metropolitája hirdetett igét.

A templomi ünnepséget követően a református temetőben Kölcsey Ferenc felújított síremlékénél tartottak koszorúzást és emlékeztek meg az idén kétszáz éves Himnusz szerzőjéről. Varnus Xavér Varnus Xavér 1964-ben született Budapesten. A magyar-kanadai kettős állampolgárságú orgonaművész zongorázni a Kőbányai Zeneiskolában tanult, kapcsolata az orgonával az Ihász utcai református templomban kezdődött. Budapesten Kistétényi Melinda és Lehotka Gábor, majd Párizsban Pierre Cochereau és Lorenz Stolzenbach tanítványa volt. 1977 óta koncertezik, 1981-ben Franciaországba, majd Kanadába távozott, több egyetemen és Faludy Györgytől középkori irodalmat és történelmet tanult. Több mint ötven lemeze jelent meg, amelyek közül a Bach-Mozart-Albinoni-albuma a legnagyobb példányszámban eladott orgonalemez.

Az 1995-ben alapított Kölcsey-emlékplakettel a magyar művésztársadalom azon képviselőit tüntetik ki, akik alkotásaikkal és életművükkel hozzájárultak a magyar és az egyetemes kultúra gazdagításához. Az elismerést 2020-ban Bereményi Géza, Kossuth- és József Attila-díjas író, Balázs Béla-díjas filmrendező kapta meg, a díjazottak között volt mások mellett Zsigmond Dezső filmrendező, Melocco Miklós szobrászművész, Törőcsik Mari színésznő, Sebestyén Márta népdalénekes, Szabó István filmrendező, Makovecz Imre építész és Csoóri Sándor költő-esszéíró is.

Kiosztották a KÓTA díjakat is

Idén 14 kategóriában 29 díjazottnak ítélték oda a Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége - KÓTA díját, amelyet a magyar kultúra napja alkalmából adtak át a nem hivatásos kórus-, zenekari és népzenei élet kiemelkedő képviselőinek.

A díjat 2004-es megalapítása óta a szövetség szakmai bizottságainak javaslatai alapján ítéli oda a kiemelkedő eredménnyel végzett művészi munka és a közösségért végzett áldozatos tevékenység elismeréseként - olvasható a szervezet közleményében.

KÓTA-nagydíjat kapott Rozgonyi Éva karnagy, tanár, aki tanított Szolnokon, Szegeden, Kecskeméten és az Egyesült Államok intézményeiben óvodától felső fokig minden korosztályt. Méltatása szerint együtteseit szisztematikus kórusnevelő munkával jelentős hazai és nemzetközi sikerre vezette. Nemzeti és nemzetközi kórusversenyek zsűrijének tagja, illetve elnöke. Határon belül és kívül számos karnagyi kurzust tartott, a legközelebbit ez év nyarára tervezi. Az a cappella irodalom széles spektrumú repertoárja mellett jelentős zenekari kíséretes művek előadása kapcsolódik az általa 33 évig vezetett Bartók Kórus tevékenységéhez. Tudását, zenei műveltségét, sokirányú tapasztalatait a magyar kóruskultúra szolgálatába állította, a kórusszövetség munkájának a mai napig támasza - írták.

Életműdíjjal ismerték el Erdősné Fagler Erika ének-zene tanár, kóruskarnagy munkáját, aki Szeged kóruséletének évtizedek óta nélkülözhetetlen részvevője. A Szeged Városi Kórusegyesület vezetőségi tagja, a Pro Musica Alapfokú Művészeti Iskola alapítója. Szerteágazó tevékenysége ének-zene tanárként, szakvezetőként, karnagyként, kórus- és iskolaalapítóként, a kórusélet és a zenei versenyek szervezőjeként gazdagította a város kulturális életét. Elismertsége, tekintélye, töretlen munkabírása és értékrendje példaértékű - írják a méltatásban.

Szintén életműdíjat kapott Tóthpál József címzetes főiskolai tanár, kandidátus, aki 1980-tól 1993-ig a KÓTA főtitkára, majd a választmány elnöke volt, jelenleg tiszteletbeli elnöke. Pályájának egyes szakaszai a közművelődéshez, a felsőoktatáshoz, a kultúrakutatáshoz, más szakaszai a művészeti-zenei közélethez, a magyar kórusmozgalomhoz és a hangversenyszervezéshez kötődnek. Személye szorosan összefonódik a KÓTA újkori történetével - írták, hozzátéve, ezzel a díjjal köszönik meg mindazt, amit a magyar kórusmozgalomért tett.

A kórusok közül az Országos Széchényi Könyvtár Kórusa és az Idős Csenki Imre Vegyeskar kapott KÓTA-díjat.

A karnagy kategória díjazottja Durányik László karnagy, ének-zene tanár és Nemes József karnagy, ének-zene tanár.

A tanár kategóriában Jámborné Márkus Emőke és Jámbor Zsolt ének-zene tanár, valamint Seres Attiláné ének-zene tanár, karnagy, népdalkörvezető munkásságát ismerték el a KÓTA-díjjal.

A zenekari kategóriában a Pécsi Vonósok tevékenységét jutalmazták a díjjal.

A zongorakísérők közül Schárfy Zoltánné Halmos Erika zenetanár, korrepetítor és Varga Csilla zongoraművész kapott elismerést.

A zeneszerző, zeneíró kategória díjazottja Bánkövi Gyula zeneszerző, a Bartók Rádió vezető szerkesztő munkatársa és Ittzésné Kövendi Kata zeneíró, pedagógus, aki a kecskeméti Kodály Iskolában csaknem öt évtizeden át tanított.

Kórusénekes, kórustitkár kategóriában Istántsuly Dezső (Győri Liszt Ferenc Kórus), Pintér Örs (Budapesti Monteverdi Kórus) és Tóth Katalin (Pasaréti Palló Imre Énekkar) kórusénekes kapott díjat.

A népzenei kategória díjazottja a Szabadkai Zeneiskola Népi Ének Szak, a Nyársapáti Népdalkör és a Pörbölyi Népdalkör és Citerazenekar.

A népzenei együttesek kategóriában a Csesztregi Pávakör, a Csili Népdalkör és a Csókai Csalogány Asszonykórus tevékenységét ismerték el a díjjal.

A nemzetiségi kategóriában a Gyulai Pro Musica Román Kórust és a Nikola Tesla Szerb Közoktatási Központ Kórusát jutalmazták a díjjal.

Posztumusz díjazták Bartal Lajos ének-zene tanár, karnagy és Torják Vilmos zenepedagógus, karnagy, karmester munkásságát.

A mecénás kategória díjait Gyüdi Sándor karnagy, karmester, zeneigazgató, valamint Kecskés Barbara, a Bartók Rádió szerkesztő-műsorvezetője kapta.

A Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium nagytermében tartott szombati átadó ünnepségen az együttesek közül fellépett az Országos Széchényi Könyvtár Kórusa, valamint az Aurin Leánykar. Hallhatta még a közönség a Szabadkai Zeneiskola Népi Ének Tanszék képviseletében a Dalkötő Énekegyüttest és a Zlatovez (Aranykötés) Triót.

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd