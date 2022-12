Káel Csaba: a film forog tovább – a most készülőket befejezik, és újakat is kezdenek

December 25. és január 31. között több új magyar film is először lesz látható a közmédia csatornáin. A nézők láthatják a Magyar Mozgókép-díjjal kitüntetett Ida regényét és az Aranybulla című történelmi filmet. A több mint százéves olimpiai bajnokról, Keleti Ágnesről készült dokumentum is műsorra kerül Aki legyőzte az időt címmel. Januárban folytatódik a bemutatósorozat: a kezdődő Petőfi-év miatt A helység kalapácsát mutatják be, és látható lesz egy történelmi dokumentumfilm is Béke a nemzetek felett címmel.

Káel Csaba, a Nemzeti Filmintézet igazgatója, a mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos elmondta, hogy ezeknek a filmeknek nagy része eleve televízióra vagy streamingcsatornára készült. Lesznek olyan filmek is, amelyeket a moziforgalmazás után mutatnak be a Duna Tv-ben. A Nemzeti Filmintézet alapvető stratégiája, hogy minél jobb minőségű mozgóképes termékek készüljenek, és ezek minél több emberhez eljussanak.

"Természetes együttműködés, hogy a közmédián keresztül is minél több emberhez próbáljuk eljuttatni ezeket a kiváló alkotásokat"

– fogalmazott Káel Csaba.

A jelenlegi gazdasági helyzetben nehezebb tervezni, előrelátónak lenni. A Nemzeti Filmintézet igazgatója szerint van kiforrott elképzelésük, de a konkrét költségvetési adatok csak a napokban fognak kiderülni. Felkészültek több verzióra, biztosítják a már készülő filmek befejezését, és az újak elkezdését is.

Ilyenkor felmerülhet, hogy szolidabb lesz a költségvetés, kevesebb a díszletelem és a produkcióban résztvevő munkatárs. Káel Csaba elmondta: mivel a filmeket egy-két évvel a bemutatásuk előtt kezdik forgatni, ezért már a következő évekre terveznek.

"Az a filozófiánk, hogy minden mozgókép találja meg a saját gyártási formáját, és megfelelő összeg álljon a rendelkezésére" – jegyezte meg Káel Csaba. A külföldi együttműködések előnye, hogy ők is hoznak pénzt, hiszen beszállnak a produkcióba és megnő a filmek terjesztési felülete is. Így például nemcsak 15 millió magyar számára készül az alkotás, hanem a másik részt vevő ország lakosságszámával is nőhet a nézettség.

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt