Magunk maradtunk – megjelent Ákos első filmzenealbuma

Magunk maradtunk címmel megjelent Ákos első filmzenealbuma. Ezt a zenész az általa rendezett, idén tavasszal azonos címmel bemutatott kisjátékfilmhez írta; a CD-n és LP-n egy új dal is szerepel több verzióban. A Magunk maradtunk című, fekete-fehér kisjátékfilm forgatókönyvírója és rendezője egyaránt Ákos volt.

"Furcsa ezt kimondani 34 év folyamatosan végzett szerzői munka után, hogy életem első filmzenealbuma. Bevallom nagyon örülök neki" – mondta az InfoRádióban Kovács Ákos. A tavaly megjelent Ezt nem lehet megúszni című novelláskötetében szereplő 17 írás közül kettőből lett a film, amelynek nemcsak a forgatókönyvírója és rendezője, hanem a filmzeneszerzője is volt.

"Nagyon sűrű és rövid időtartamú zenei atmoszférákról van szó, az összes a filmben hallható tétel szerepel az albumon, amelyet középlemezzé egy új dal három verziója kerekíti ki. Az új dal, Magunk maradtunk a film végefőcímében felhangzó zenének a továbbgondolása, erre a zenére írtam szöveget, amely feltétlenül gazdagabb jelentésű, ha valaki látta a filmet, mert a címben zajló történésekre referál, de önmagában is megél, mint saját szerzemény" – mondta.

Mint fogalmazott, még most tanulja a filmzene műfaját, korábban csak rövidebb imázsfilmek zenéjével próbálkozott. Kovács Ákos úgy véli, atmoszférateremtő ereje tud lenni a zenének és az zene nagyon tud ellene is dolgozni egy egy jelenetnek.

"A filmzenének rendkívül nagy szerepe van, egyáltalán a filmben hang szerepe engem nagyon is foglalkoztat régóta. Kevés olyan megszállott van, mint én, aki mondjuk Hitchcock Psychóját kétszer is végignézte hang nélkül, hogy megértse, ehhez a műfajhoz mit tehet hozzá a zene és a hang. Számomra az volt a tanulság, hogy

zene és hangsáv nélkül a horrorfilm sem ijesztő"

– idézte fel az előkészületeket.

A filmzeneszerzők közül Morriconét és Vangelist tartja alapvetés, itthon pedig Másik Jánosnak a Hídember című filmhez írt zenéje a meghatározó számára, de hozzátette, a magyar filmekben általában mostohagyerek a zene.

Az új lemez megjelent CD-n, illetve bakeliten, de teljes albuma a 2019-es Idősziget volt. Azóta kiadta Az utolsó békeév című középlemezt, az már egy új album képét vetítette előre, most kijött megint egy új szám, és készülnek más dalok is. "Ha még ennek a szónak, hogy album egyáltalán van értelme, akkor vélhetően ezek majd egy jövőbeli album anyagára felkerülhetnek" – tette hozzá.

A nyáron országjáró turnén volt Ákos, 2022-ben több mint 120 ezer embernek zenélt, már csak a turnézáró előadás van hátra, ez október 15-én az Audi Arénában Győrött. "Utána szusszanunk egyet, teljesen átalakítjuk a repertoárt, és vadonatúj műsorral készülünk a december 17-i évzáró Budapest Arénabeli nagy koncertünkre" – mondta.

A megugró infláció és energiaköltségek érzékenyen érintik a kulturális szférát is, de Kovács Ákos úgy véli, a szűkebb anyagi lehetőségek nem változtathatják meg az igényeket.

"A kultúra állapota mellett azért érdemes esetleg dolgozni, gondolkodni, aggódni, hogy mi lesz a hazánkkal, ezen belül a kultúra is »csak« egy részterület. Aggódni senki nem szeret és nyilvánvaló külső erők olyan helyzetet idéztek elő Magyarország és a kultúra számára, amiről mi nem tehetünk. Az ilyen impulzusokra való igényünk nem fog megszűnni attól, hogy szűkösebbek lesznek az anyagi kereteink, talán annyit jelenthet, hogy kevesebbet tudunk rá költeni, de

az igényünk nem szabad, hogy megcsappanjon eziránt, mert akkor mi magunk csorbulunk"

– mondta.

Mint kiemelte, ezekben az időkben is az a legfontosabb az, hogy meg kell próbálni reménnyé válni egymás számára, és a kultúra is ezt a funkciót teljesíti be. "Én ebben hiszek, és én feltétlenül szeretnék ezzel reményt adni mások számára, néha, amikor nekem magamnak sincs reményem, olyankor is adni kell" – mondta Kovács Ákos.