Ezekkel csábít a Magyar Ízek Utcája

Az immár tizenkettedik alkalommal megrendezendő eseményen csaknem 200 ember főzi a Duna-parton Magyarország és a Kárpát-medence különleges ételeit – tájékoztattak a szervezők kedden.

A kínálatban szerepel bogyiszlói csülkös pacal, vajdasági, roma, csángó ételek, szatmári töltöttkáposzta, karcagi birkapörkölt, csiptetett ponty és sok más halkészítmény is. Kínálnak majd sparhelten sült lepényt, langallót és töltött lángost is. Idén Felvidékről Mátyusföld káposztalevesével és mákos pogácsájával, Kárpátaljáról borsos levessel készülnek, Nagymuzsaly községből házi szilvalekvárral töltött fánkot is sütnek majd. A moldvai csángó faluból, Pusztinából Nyisztor Tinka néprajzkutató vezetésével érkező csapat szőlőleveles töltikét készít. Meg lehet kóstolni az alföldi pásztorételt, az öhönt és a sokácbabot. A Vajdaságból a dél-dunai halászléfőzők levesével, az Őrségből pedig tökmagolajjal locsolt dödöllével ismerkedhet meg a közönség.

Fröccsök és szörpök mellett 8-10 féle magyar kézműves sör, gyümölcsborok, mézbor, gyógynövényes teák és néhány magyar jellegzetes pálinka is várja a látogatókat.

Idei újdonság a Kézműves Kozmetikumok Kertje, ahol magyar alapanyagokból kézzel készített termékeket mutatnak be.

Ebben az évben is kiemelt figyelmet kapnak a családos programok: bábtársulat előadása, mesemondók, kézművesek és a nyitónapon Halász Judit koncertje szerepel a programban.

A színpadon gasztro-beszélgetés, esténként koncertek lesznek. Fellép Ferenczy György és az 1-ső Pesti Rackák, a Hot Jazz Band és a Csík zenekar.

Vért lehet adni a Magyar Vöröskereszt szervezésében, bemutatkoznak a magyar kutyafajták mentői, a gyerekek közlekedésbiztonsági játékokat is kipróbálhatnak.

Mindhárom napon az Egy Csepp Figyelem Alapítvány ingyenes vércukorméréssel várja a látogatókat, de lesz vérnyomás- és testösszetétel-mérés is.

A Magyar Pékszövetség tizenegyedik alkalommal rendezte meg kenyérversenyét, amelynek győzteseit a Magyar Ízek Utcáján lehet megkóstolni, mint ahogy az idei Magyarország tortája címet elnyerő Huncut szilva herceg fantázianevű tortát is – áll a közleményben.

Nyitókép: MTI/Mohai Balázs