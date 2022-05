Háborúban áll egymással a papírdrágulás és a gyerekkönyvek reneszánsza

A Pénzcentrum.hu arról készített összeállítást, hogyan hatnak a mostani válságfolyamatok a könyvkiadásra.

A 72 éve működő Móra Könyvkiadó üzemeltetési vezetője, Vas Katalin a portálnak elmondta, a Covid-járványban erősítették az online kereskedelmet, a webshop forgalma azonnal ugrott 20 százalékot, és később is nőtt. A járvány alatt online könyvbemutatókat is tartottak. 2021 tavaszán több gyerekkönyv kiadó összefogott, és „HUBBY – Gyerekkönyv Fesztivál” néven online fesztivált is tartott.

Vas Katalin elmondása szerint több tényező is sújtja a könyvkiadást, erősen megdrágult a papír - bizonyos esetekben duplájukra is emelkedtek az árak -, és az árfolyamok változása mellett a szállítási költségek is jelentősen megnövekedtek.

Ürögdi András, a Pagony ügyvezetője szerint szintén virágzik a gyerekkönyvkiadás, de hozzátette, a gyerekkönyvek kiadásának százalékos robbanása annak is a következménye, hogy a könyvpiac egészének mérete csökken.

Szerinte 2022 nagyon kritikus lesz az egész könyvkiadás számára. Kizártnak tartja, hogy meg lehetne úszni áremelés nélkül, a költségek nem fognak visszatérni az egy évvel ezelőtti szintre. Ezzel együtt is szerinte itthon a gyerekkönyvnek komoly jövője van: nálunk nagyon erős a kultúrája annak, hogy a szülő olvas a gyerekének.

Nyitókép: Pexels.com