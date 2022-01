Elindult a jegyfoglalás a Magyar Zene Házába - mutatjuk a kínálatot

Baán László a Magyar Zene Háza ötletének születésére visszatekintve elmondta, hogy azzal kiinduló pontként egy régi adósságot szerettek volna felszámolni: noha a zene a legelismertebb magyar művészeti ág szerte a világban, mégsem volt Magyarországon sehol egy átfogó zenetörténeti kiállítás.

"A Magyar Zene Háza teljeskörű koncepciójának kidolgozására létrehoztunk egy szakmai munkabizottságot. Ennek eredményeként az a javaslat született, hogy egy olyan komplex intézmény jöjjön létre, ahol nemcsak egy állandó zenetörténeti kiállítás, hanem időszaki tárlatok és egy különleges hangdóm is kapjon helyet, emellett pedig adjon otthont koncerteknek és számos zenei beavató programnak, valamint zenepedagógiai foglalkozásnak is" - tekintett vissza a Liger Projekt miniszteri biztosa.

Így alakult ki a ház hármas alapfunkciója: kiállítások, koncertek és zenepedagógia, és erre az igényre írták ki a nemzetközi építészeti tervpályázatot, amelyre Magyarországon már csaknem száz éve nem volt példa. A több mint száz anonim pályázat közül a nemzetközi zsűri egy olyan világnagyság, Fudzsimoto Szu terveit választotta, aki egy zseniális épületet álmodott meg, pontosan a kívánt funkciókra - emlékeztetett.

Baán László elmondása szerint a hármas funkciónak megfelel az épület hármas osztata: a gyönyörű, üvegfalú földszinti tér a zenei rendezvényeké, a különleges tetőszerkezet az oktatásé, térszint alatt pedig a kiállítások és a hangdóm található.

"Fudzsimoto mester is elmondta, hogy igazából azért pályázott, mert a kiírásban fantasztikus lehetőséget érzett: egy európai kulturális metropolisz szívében található egy zöld park, azon belül pedig - immár 130 éves hagyományra visszatekintve - kulturális intézmények állnak. A beruházásra a Ligeten belül egy rendkívül elhanyagolt, lepusztult, a közönség elől nagyrészt elzárt terültet jelöltünk ki, ahol a +több kultúrát és több zöldet a Városligetbe+ koncepciót maradéktalanul meg lehetett valósítani" - idézte fel.

Mint hozzáfűzte, Fudzsimoto Szút éppen a kultúrának és a zöldfelületeknek ez a Ligetre történetileg jellemző egysége inspirálta, és pályaművében sikerült is világszínvonalon megvalósítania, hogy természet és épület gyakorlatilag egybeolvadjon: a zenei intézményekben szokatlan üvegfalak vizuálisan kinyitják a házat a park felé, és ez fordítva is igaz. Ráadásul az épület legmagasabb pontja is a lombkoronaszint alatt marad, tavasztól őszig szinte el is tűnik a fák ölelésében - hangsúlyozta.

Baán László kiemelte: itt jött létre Európa legnagyobb, vízszintes osztások nélküli üvegfala, egyes részeken közel négy emelet magasságú üvegtáblákkal, de az épület organikus formája is a természettel való szoros kapcsolatot erősíti. Nem véletlen, hogy az épület már mostanáig nagyon sok nemzetközi díjat elnyert - jegyezte meg. Hangsúlyozta azt is, hogy a tervekben megálmodott élenjáró technikai megoldásokat, a szokatlan tervezői ötleteket maradéktalanul sikerült megvalósítani az építésziroda, a kivitelező Magyar Építő és a beruházó Városliget Zrt. közötti kiváló együttműködésnek köszönhetően.

"Bárki, aki ellátogat ide, megállapíthatja, hogy az elkészült épület nem egyszerűen megfelel a látványterveknek, de élőben még azoknál is sokkal szebb: a Magyar Zene Háza új vonzereje, ikonikus gyöngyszeme lesz a fővárosnak" - méltatta a beruházást.

Vasárnaptól a ház a nagyközönség előtt is megnyitja a kapuit, így bárki bejárhatja különleges tereit és az állandó kiállítást. Az első napokban zeneakadémisták ingyenes koncertjei hallhatók, majd beindul és fokozatosan egyre sűrűsödik a koncertprogram, amely mellett zenei témájú előadások, workshopok, zenepedagógiai foglalkozások várják az érdeklődőket.

Mint kiemelte, a több mint 1000 m2-en megnyíló állandó zenetörténeti kiállítás a maga nemében egyedülállóan komplex lesz Magyarországon, de talán az egész világon is. Az interaktív tárlat több órányi látni-, hallgatni- és felfedeznivalón keresztül vezeti végig a látogatót a zene születésétől az európai és a magyar zene nagy áramlatain és mesterein keresztül egészen a máig.

Áprilisban nyílik meg az egyedülálló kreatív hangtér, amely egyfajta "zenei csodák palotájaként" ad különleges élményeket, majd ősszel mutatják be az első időszaki kiállítást, amely a rendszerváltás előtti évtizedek magyar könnyűzenéjének történetét idézi fel. Később lesznek nemzetközi témák is, tárgyalnak például egy Rolling Stones-kiállításról is - árulta el.

Baán László felhívta a figyelmet az intézmény https://magyarzenehaza.com linken már elérhető honlapjára, ahol jegyet is lehet foglalni. Noha az értékesítés csak két hete indult, már több ezren vásároltak jegyet, sőt vannak már elővételben teltházas koncertek is - közölte.

Mint hangsúlyozta, a Magyar Zene Háza egy komplex zenei beavató intézmény, amely nem vetélkedni kíván más budapesti koncerthelyszínekkel, hanem inkább kiegészíteni azokat. A zenei kínálat ennek megfelelően nagyon sokszínű lesz, a klasszikus zenétől a jazzen, a világ- és a népzenén át a popig és az elektronikus zenéig szinte minden műfaj képviselteti magát a programban.

A ház mellett zenei játszótér nyílik, amelyet kanadai szakemberek bevonásával valósítottak meg, nyáron pedig az intézmény szabadtéri színpada is várja a közönséget. Tavaszra ráadásul befejeződik a rövidesen megnyíló Néprajzi Múzeum körüli parkrendezés, valamint a városligeti promenád itteni szakasza és a múzeum tetőkertje is elkészül, így a Liget újabb területei telhetnek meg élettel - mondta el Baán László.

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán