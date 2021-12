Új időpontra kerül át Ákos Aréna-koncertje

A nagyszabású koncert új időpontban, 2022. január 22-én, szombat este 8-kor lesz a Papp László Budapest Arénában.

„A százezres látogatottságú idei turné után új repertoárral, hetek óta tartó próbákkal készültünk az évzáró nagykoncertre. Nagy slágereket és dalritkaságokat válogattunk össze, Menczel Gábort is bevontuk az előkészületekbe. Komoly, szemkápráztató látvánnyal készül a műszak is. Sajnos két zenésztársam tesztje is pozitív lett a napokban, emiatt új időpontot kellett találnunk az előadásnak, amely így nem évzáró, hanem évnyitó nagykoncert lesz: 2022. január 22-én találkozhatunk az Arénában” – nyilatkozott Ákos.

A korábban megváltott jegyek az új időpontra is érvényesek, vagy a váltás helyén visszaválthatók 2021. december 31-ig.