Ed Sheeran és a BTS tarolt a budapesti MTV EMA díjátadón

A Papp László Budapest Sportaréna adott otthont az európai díjátadó gálának vasárnap este: világszerte 180 ország nézői követhették élőben az eseményt. Színpadra lépett Ed Sheeran, az Imagine Dragons, a Måneskin, Yungblud és Maluma – többen közülük kategóriagyőztesként hagyták el fővárosunkat. A magyar előadók közül a hazai pop új üstököse, Azahriah hozta el a legjobbnak járó díjat.

A Legjobb előadó és a Legjobb dal díját Ed Sheeran nyerte, aki új albumának Bad Habits című slágerét adta elő a színpadon. Négy szobrot zsebelt be a dél-koreai fiúcsapat, a BTS, a Legjobb pop előadó, a Legjobb K-pop, a Legjobb csoport és a Legjobb rajongótábor díjakat érdemelte ki. Maluma a Legjobb latin előadó, a házigazdaként tündöklő Saweetie pedig a Legjobb új előadó kategóriában nyerte el a díjat. Doja Cat és SZA együttműködésének gyümölcse, a Kiss Me More lett a Legjobb kollaboráció, míg David Guetta idén is magáénak tudhatja a Legjobb elektronikus eladó kategória szobrát.

A szigorú egészségügyi előírások mentén megrendezett eseményen mutatta be új dalát az Imagine Dragons is, míg a Legjobb rock előadó díját elnyerő Måneskin csapata látványos pirotechnikával fokozta a hangulatot első MTV EMA fellépésén. Emellett az európai díjátadó történelmében először egy transznemű előadó is színpadra lépett Kim Petras személyében.

A változásért tevők szobrát, az MTV EMA Generation Change díjat a show történetében most először adták át főműsoridőben. A zenecsatorna idén öt fiatal aktivistát tartott méltónak az elismerésre, a díjazottak között a Budapest Pride elnökségi tagja, Radványi Viktória is helyet kapott.

Az MTV EMA hagyománya, hogy az európai országok saját győztest is avatnak. 2021-ben mindenkit maga mögé utasított Azahriah, a magyar zenei élet egyik legizgalmasabb feltörekvő pop előadója.

Az összes díjazott

Legjobb magyar előadó: Azahriah

Legjobb előadó: Ed Sheeran

Legjobb pop előadó: BTS

Legjobb dal: Ed Sheeran – Bad Habits

Legjobb klip: Lil Nas X – MONTERO (Call Me By Your Name)

Legjobb kollab: Doja Cat ft. SZA – Kiss Me More

Legjobb új előadó: Saweetie

Legjobb elektronikus előadó: David Guetta

Legjobb rock előadó: Måneskin

Legjobb alternatív előadó: YUNGBLUD

Legjobb latin előadó: Maluma

Legjobb hip-hop előadó: Nicki Minaj

Legjobb K-pop előadó: BTS

Legjobb csapat: BTS

Legjobb Push előadó: Olivia Rodrigo

Legjobb rajongótábor: BTS

Videó Egy Jó Ügy Érdekében: Billie Eilish – Your Power

Nyitókép: MTI/EPA/Clemens Bilan