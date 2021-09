Haumann Péter végleg búcsúzik a színpadtól

A Macskákat 1983-ban mutatták be a Madáchban, azóta műsoron van, most volt az 1500. előadás. Az eredeti bemutatóban is szerepelt Haumann Péter, és most a jubileumi előadáson is megjelent, hogy eljátssza Tus, a kivénhedt macska szerepét. Az előadás után az RTL Fókusz című műsorában azt mondta: „Van egy olyan érzésem, hogy színpadra utoljára most léptem föl. Lesz még színészi működésem, de már nem színpadon”. Ezt a részét a szakmámnak… befejeztem.”

Lesz még színészi munkája, de már nem színpadon, tette hozzá.

A műsorban felidézték, a Macskákat több mint 1,6 millió néző látta eddig, ha őket egymás mellé állítanánk, az 850 kilométeres sor lenne. Az elmúlt közel 4 évtizedben 3 felújítást ért meg a darab, amiben 270 művész játszotta el az emberi tulajdonságokkal felruházott macskákat.

