Újabb Banksy-képet vittek el az eredeti helyéről

John Brandler galériatulajdonos a BBC-nek azt mondta, hogy egy hatszámjegyű összegért vásárolta meg a Banksy-képet, amelyet szakemberekkel vágatott ki a házfalból. Mint hozzátette, szeretné megóvni az graffitiművész alkotásait. Szerinte ugyanis az utca ártalmaitól műanyag lappal védett kép hosszú távon penészedne és károsodna a szabadban.

Brandler, akik korábban az utcaművész több más művét, köztük egy Port Talbot-i garázs faláról a Seasons Greetings című alkotást is megszerezte, arról is beszélt a BBC-nek, hogy a hulahoppozó kislány képét még idén ki akarja állítani a suffolki Moyse's Hall Múzeumban.

A nottinghami városi tanács azon fáradozott, hogy az értékes falfestmény a településen maradhasson, de "semmilyen opció nem jött be", így végül a háztulajdonos szabadon dönthetett arról, hogy mi legyen a téglafal sorsa.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Banksy (@banksy) által megosztott bejegyzés

Az önkormányzat, amely kapcsolatban állt Banksy munkatársaival, úgy tudja, a művész nem akarta, hogy az alkotást eltávolítsák annak a háznak a faláról, ahová felfestette, és a tanács nem is tudott arról, hogy a képet tartalmazó falrész kivágását tervezik.

A Nottingham Post című lap szerint a háztulajdonos megpróbálta "eladományozni" a Banksy-művet, tárgyalt is erről helyi szervezetekkel, jótékonysági csoportokkal, sőt országos testületekkel is, de a tárgyalások nem vezettek eredményre. A névtelenség kérő tulajdonos azt mondta a lapnak, hogy végül az eladásból származó pénzt fogja felajánlani jótékony célokra.

