Puskás Tamás: ha rosszabbodik a helyzet, nem lehet mást tenni, csak bezárni

Pénteken mutatja be a Centrál Színház Florian Zeller francia író nagy sikerű párkapcsolati komédiájának folytatását Házassági leckék középhaladóknak 2 címmel. A színdarab magyar változatában Stohl Andrást, Balsai Mónit, Kovács Patríciát és Schmied Zoltánt láthatja a közönség.

Puskás Tamás, a darab rendezője szerint Zeller nem az első vígjáték sikere inspirálta a folytatásra, hanem éppen az, hogy az eső darabban a sok nevetés elsodort az igazi mondanivalót.

"Florian Zellert izgatja ez a téma, ez a féktelen és kétségbeesett önzés, amivel élünk. Ebben van valami ijesztő, és ezt akarta megjelenteni ebben a második vígjátékában. Ebben is nevetünk, de azért

a tükörbe most már bele kell nézni, és látni kell magunkat"

– mondta a Centrál Színház igazgatója. Szerinte a képlet borzasztóan egyszerű: az emberek keresik a saját boldogságukat, de a házasságban, ha nem együtt keressük a boldogulás útját, akkor nem fog működni, az katasztrófához vezet, és ezen lehet nevetni.

"A bemutató előtt a rendező reméli, hogy mindent elmondott a színészeknek, hogy jó sínre tette őket. Ha ez sikerült, akkor a közönség előtt elkezdenek majd lendületbe jönni, sebességbe kapcsolni" – mondta Puskás Tamás, és hozzátette, azt reméli, hogy a járványhelyzet miatt is nem túl hosszú próbaperiódus alatt ezt meg tudta teremteni a színészek számára.

Az első részt három év alatt százötvenszer játszották, a színházigazgató most abban bízik, hogy sikeres lesz a folytatás is.

Online nem működik

A valódi bemutató mellett felvetődött, hogy a járványveszély miatt az online térbe költöztessék a darabjaikat, csakhogy ez a Centrál Színház esetében nem megoldható, mert a darabok többsége, így ez a Zeller-mű sem játszható online, a szerzők többsége inkább színházban szeretné értékesíteni a darabjait.

Mindössze két olyan előadás van, amelyet online is értékesíthetnek. Egyszeri streamelési lehetőséget kaptak Woody Allen New York-i komédiájára, amit november 19-én sugároznak majd. November 10-én pedig felveszik Molnár Ferenc Deliláját, amit majd egy fizetős platformon elérhetővé tesznek, erre is van engedélyük. Még Shakespeare Sok hűhó semmiértjét adhatnák, mert tőle nem kell már engedélyt kérni – sorolta Puskás Tamás.

Az élő előadásokon bevezettek minden óvintézkedést, székeket hagynak ki a nézők között, fertőtlenítenek, kötelező a maszk használata, de tovább szigorítani már nem tudnak.

"Ha a járványhelyzet rosszabbodik, akkor nem lehet más tenni, csak bezárni"

– mondta az igazgató, és elárulta, megkérdezték a nézőket, és jobbnak tartották, hogy székeket hagyjanak ki közöttük, de ha nem hagynánk ki székeket, akkor sem lennének sokkal többen a nézőtéren.

"Most a 435 helyen 300 embert tudunk leültetni, szerintem ennél többen nem is jönnének esténként. Ezért is nagyon hálásak vagyunk" – mondta Puskás Tamás.

"Nem lehet előre tervezni. Isten kezében vagyunk, lehet minden este imádkozni" – panaszolta a direktor, de jeleztem, azért terveznek Covid-kompatibilis előadásokat, mint például a Házassági leckék középhaladóknak 2-t, ahol csak négy ember van a színpadon, és nincs kisegítő személyzet sem a háttérben. A következő bemutatóban a Beszélő fejekben is csak három színész játszik egy este, három monológot mondanak el egymás után.

"De ha egyszer csak azt mondják, hogy stop, akkor hiába terveztünk bármit" – mondta Puskás Tamás.

Nyitókép: MTI/Kollányi Péter