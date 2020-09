Nagyot hízott a járvány alatt az Ünnepi Könyvhét - lássuk!

"Tarts velünk velünk a 91. Ünnepi Könyvhéten, maszk nélkül, az otthonodból!" - ismertette az idei rendezvény mottóját Gál Katalin, a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének elnöke.

A koronavírus-járvány miatt ugyanis idén nem a budapesti Vörösmarty tér ad otthont az Ünnepi Könyvhét központi rendezvényeinek, helyette az interneten lesznek követhetők a kiadók programjai.

Ez egyúttal új lehetőségeket is jelent a rendezvény számára. Az ország több településén szervezett, száznál is több programnak az online térben bárki részesévé válhat - mondta Gál Katalin.

"Az Ünnepi Könyvhét oldalán ott láthatjuk Ceglédet, Pécset, Szegedet, akik kiteszik a saját eseményeiket, könyvbemutatóikat, Cegléd nézheti, mi újság Budapesten, itt pedig Szegedet, Kiskunfélegyházát is nézhetjük. A digitális tér pedig lehetőséget ad az interaktivitásra. Minden egyes könyvnél és eseménynél egy kattintással eljutunk a kiadóig, a részletes leírásokig. Felolvasóestek is lesznek, találkozók, sok eseményt ajánlottak meg a kiadók, amelyekkel rákapcsolódnak a központi oldalra, így aztán mindenki láthatja őket.

176 kiadó jelentkezett, ez rekord a könyvhét történetében"

- sorolta.

Még szeptember 30-ára is töltöttek fel a kiadók programot, vagyis a folyamnak nincs vége 20-án.

A Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése felhívásában a kiadók számára lehetővé tette a korábbi évek gyakorlatától eltérően, hogy az idén január 1-je után megjelent műveikkel jelentkezhessenek az ünnepi könyvheti listára.

"Közel

600 darab könyvvel jelentkeztek be a könyvheti listára,

irodalommal, tudománnyal, történelemmel, ezeket fogadtuk, így készült el a lista."

A Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének elnöke szerint a programok és az új kötetek között kortól függetlenül mindenki találhat számára kedveset.

"Az egyik legnevesebb gyerekkönyvkiadó, a Móra bemutat új szerzőket, új kaladnregényeket, 3 éves kortól a fiatal felnőttkorig szól a közönséghez."

Az online és offline programok listája a Könyvhét közösségi oldalain, valamint a rendezvény hivatalos honlapján is böngészhető, ahol az 576 tételes könyvheti jegyzék, és az 55 oldalas prospektus is elérhető. Új köteteket jelentetett meg az MMA Kiadó Tizenöt új kiadványt, köztük a Sára Sándor életművét bemutató albumot, valamint Cs. Szabó László és Szilágyi István kötetét jelentette meg a Magyar Művészeti Akadémia és az MMA Kiadó a hagyományos formában elmaradó 91. Ünnepi Könyvhét alkalmából.



Az MMA Kiadó új kötetei között van a Sára Sándor-album mellett a Cs. Szabó László esszéiből és kritikáiból válogató Hősök és antihősök, Szilágyi István Messze túl a láthatáron című új regénye, Szemadám György Lélekszkafander című családtörténete és Radó István Egy filmdramaturg emlékei című kötete.

Az új kiadványok között megtalálhatók Bódy Gábor filmművészeti írásai, Gróh Gáspár Szabó Dezsőről írt monográfiája, valamint a Borbándi Gyula író, Harag György színházi rendező, Haris László fotóművész és Marosi Miklós építész munkásságát bemutató kötetek.

A hagyományosan a magyar szerzők munkáit felvonultató könyvheti újdonságok mellett a kiadó által frissen publikált művek között van az MMKI Pars Pro Toto-sorozatának öt kötete: Roger Scruton A szépről című könyve, Russell Kirk Amerika brit kultúrája című kötete, Jean-Luc Nancy Noli me tangere című munkája, Tomas Kulka Giccs és művészet című könyve, valamint Thomas Leddy Rendkívüli és mindennapi című kötete.

