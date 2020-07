Színes lesz a program a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon

A gálaesten Verdi, Puccini, Johann Strauss, Lehár és Kálmán Imre színpadi műveinek népszerű áriái és duettjei szólalnak meg Rost Andrea szoprán és Piotr Beczala tenor előadásában. A Magyar Állami Operaház Zenekarát Halász Péter, a Magyar Állami Operaház korábbi főzeneigazgatója, a Hamburgi Állami Operaház állandó karmestere vezényli - közölte a Margitszigeti Színház Nonprofit Kft. s

Új időpontban, augusztus 7-én és 9-én látható Rossini A sevillai borbély című vígoperája. Rosinát Annalisa Stroppa mezzoszoprán, Figarót Giorgio Caoduro bariton alakítja, a Magyar Állami Operaház zenekarát Kocsár Balázs vezényli.

A nagyszínpadon augusztus 19-én mutatják be Vidnyánszky Attila rendezésében Erkel Ferenc Bánk bán című operáját. A Cooperával közös bemutató szereposztásában Molnár Levente, Mester Viktória, Fischl Mónika, Kálmándy Mihály, Kováts Kolos és Boncsér Gergely lép színpadra. Az előadás a Kolozsvári Magyar Opera zenekara, kórusa és balettkara közreműködésével látható Kesselyák Gergely vezényletével.

Az idei, rövidebbre tervezett szezonban is széles a műfaji választék, így opera, operett, musical, filmzenei és könnyűzenei koncertek is szerepelnek a kínálatban. Látható lesz az Elisabeth című musical, fellép Emir Kusturica és a The No Smoking Orchestra, Geszti Péter és a barátai, a Budapest Bár és Fenyő Miklós.

Az Óbudai Danubia Zenekar Federico Fellini 100 címmel Nino Rota filmzenéiből összeállított koncertet ad.

Folytatódnak az irodalmi séták, az interaktív meseszínpad előadásai és a reneszánsz délelőttök is. A Margitszigeti színház vezetése és a Nemzeti Filharmonikusok újdonsággal is készülnek. A kolostor kertjében Koraesti térzene címmel délutánonként minizenekarok adnak hat alkalommal ingyenes koncertet, kifejezetten ezen alkalmakra összeállított, a helyszínnek és alkalomnak megfelelő klasszikus repertoárból válogatva.

