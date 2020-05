Szabadtéri mozireneszánsz kultfilmekkel és online filmfesztivál világpremierekkel

Nyithatnak a szabadtéri kulturális helyszínek, köztük a kertmozik is – jelentette be Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki Kormányinfón. Liszka Tamás, a Budapest Film igazgatója az InfoRádiónak elmondta, már télen készültek arra, hogy ezen a nyáron Budapest számos pontján kertmozikat nyissanak és most itt a lehetőség.

"Mi már február eleje óta terveztük, hogy ezen a nyáron kertmozikkal legyen tele a város. És az elmúlt hónapokban mégis aggódnunk kellett, nem tudtuk, hogyan alakul a nyár a koronavírus-járvány miatt. Nagyon örülünk ennek a hírnek, hogy valóban nyílhatnak a kertmozik" - mondta Liszka Tamás.

Szavai szerint a legkonkrétabb terveik a VI. és a VIII. kerülettel vannak, az ottani kerületvezetéssel szeretnének már június első felében kertmozikat nyitni. De vannak terveik az I., a II., a III., XIII. kerületben is. Úgy fogalmazott, hogy ahol csak lehet, szeretnének közösségi szabadtéri moziélményt biztosítani a városlakóknak.

"Mindannyian már nagyon ki vagyunk éhezve a szabad térre, a közösségi élményekre és persze a mozizásra is"

- mondta.

Hozzátette: június 6-án lesz Terézváros napja, és szeretnék a Hunyadi téren az ott lakókkal együtt ünnepelni egy tesztvetítés keretében az első szabadtéri moziélményt. "Kultfilmekben gondolkodunk, olyan filmekben, amelyek művészeti értékben is sokat jelentenek, vagyis értékes művészfilmek lesznek, de igazán közönségbarát dolgokra gondolunk, olyan filmekre, amelyeket bárki örömmel néz meg" - mondta Liszka Tamás.

De június elején már jönnek az autósmozik is.

Június 3-tól a Westend külső parkolójában a Budapest Rooftop Cinema nyit autósmozit.

Június 5-től az Újpesti Piac előtti zárt területen,

majd június 12-től az Árkád tetején kezdenek vetíteni ugyanilyen formán.

A film hangját pedig az autókban lévő FM rádió hullámhosszán közvetítik. A program mindenütt a szórakoztató és kultfilmekre épít.

A Westend parkolójában A nagy Lebowskival, a Coen testvérek 1997-ben készült kultfilmjével indítanak, Jeff Bridges-szel, John Goodman-nel, Julianna Moore-ral a főbb szerepekben. Az Újpesti autósmozi műsorán a Grease, a Hair, a Ponyvaregény, a Jurassic Park, az Ace Ventura, a Moszkva tér vagy a Sose halunk meg! című filmek szerepelnek.

Az Árkád tetőteraszán már tavaly is kísérleteztek az autós mozi megteremtésével, és idén is elindulnak június 12-én. Műsorukon a Rocky, a Truman Show, A nyolcadik utas: a Halál című filmek láthatók.

A nyitás ellenére széles az online filmkínálat is. A világ legnagyobb filmfesztiválja közül több mint húsz, egyebek mellett a Berlini, a Cannes-i, a Torontói, a Velencei és a Sundance Filmfesztivál fogott össze, hogy a koronavírus miatt elmaradó események helyett a YouTube-on mutassanak be filmeket, ingyenesen.

35 országból több mint 100 filmet vetítenek, ezek közül 13 világpremier és 31 online premier lesz.

Nagyjátékfilmek, egész estés dokumentumfilmek és rövidfilmek, animációk és táncfilmek is helyet kapnak a programban. Továbbá korábbi exkluzív interjúkat is közreadnak olyan világsztárokkal, mint Jackie Chan, Francis Ford Coppola, Steven Soderbergh, az Élősködőkkel az Oscar gálán tarolt dél-koreai rendező, Bong Joon-ho, Guillermo del Toro, vagy a francia színésznő, Claire Denis. A vetítések május 29-től június 7-ig tartanak.

A korábbi világsztárokat felvonultató nagykoncertekhez hasonlóan a Global Film Festival is egyben adománygyűjtő akció: a befolyó adományokból a WHO munkáját támogatják a koronavírus járvány elleni küzdelemben.

Továbbra is várja a közönségét a Budapesti Távmozi. Június elsején, pünkösd hétfőn például online közönségtalálkozót szerveznek, Enyedi Ildikóval lehet itt beszélgetni. Levetítik az Arany Medve díjas Testről és Lélekről című film mellett, azt a rövidfilmet is, amelyet Enyedi Ildikó a karantén idején, saját otthonában forgatott, majd kérdezhet a közönség Enyedi Ildikótól. Június 4-én pedig a Budapesti Távmoziban egész nap Trianon témájával is foglalkozó filmeket fognak vetíteni, újra lehet itt nézni Fekete Ibolya Anyám és más futóbolondok a családból című filmjét, de látható lesz Horty Miklós unokájával készül dokumentum film is, valamint egy cseh-szlovák koprodukció, a régi nyarakat áldokumentum film szerűen feldolgozó 66 szezon is.

Aki pedig nem tud alkalmazkodni a Budapesti Távmozi kínálta időbeli korlátokhoz, ott van a hiánypótló vállalkozás, a Cinego, az első magyar művészfilmes streanimg szolgáltatás, ahol már 180, fesztiválokon bemutatott, vagy díjazott minőségi szerzői filmet lehet kölcsönözni vagy letölteni.

Nyitókép: Pixabay.com