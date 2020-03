Még nem tudják, hogyan tovább a Vígszínházban

Amikor elvállaltam azt a megtisztelő, bizalmi feladatot, hogy én képviseljem a kulturális bizottságban a társulat véleményét, akkor az volt a célom, hogy a társulat minél jobban megismerhesse a pályázatokat, a pályázók személyét, hogy dönthessenek az elkövetkezendő öt évükről - mondta az InfoRádiónak Hegyi Barbara színművész. Szerinte ehhez azért szükség lenne arra, hogy dolgozók értesüljenek valamilyen módon, legalább valamilyen kivonatos formában - ha nem teszik közzé a pályázatokat -, hogy mégis milyen lesz az ő öt évük.

"Azt is lehetett tudni, hogy ez nem többet ér majd a kulturális bizottság 9 fős tagságában, mint egy szavazatot, de az mégiscsak egy nagyon fontos, és az ő számukra, és mindannyiunk számára, akik a Vígszínházért dolgozunk, egy nagyon fontos lehetőség arra, hogy véleményt nyilváníthassunk" - mondta Hegyi Barbara. Hangsúlyozta azt is, hogy a fenntartónak is ez az egyetlen alkalom, hogy megtudhassa, hogy az ott dolgozók végül is hogyan éreznek, vagy hogyan gondolkodnak.

"Úgy vállaltam el, hogy ezt a tagság megismerhesse, de ezt minden szempontból akadályozta az igazgatóság"

- tette hozzá Hegyi Barbara. Kijelentette, hogy a szakszervezet nem elutasítható. Ezért lett egy szakszervezeti ülés, aminek kapcsán meg lehetett hallgatni a terveket, és Eszenyi Enikő is a társulat elé tárta a pályázatát.

"Ezután ő letiltotta ezt a titkos szavazást,

tehát egyetlen mód állt rendelkezésre, hogy azok a bátor vállalkozók, akik mégiscsak ki akarják nyilvánítani a véleményüket, nekem, személyesen, e-mailben, sms-ben, telefonon, a fülembe súgva elmondhatják, hogy én kit képviseljek ezen a kulturális bizottsági meghallgatáson - idézte fel a történteket a színművésznő.

A társulat által leadott 118 szavazatból 113 Rudolf Péter pályázatát támogatta, öt pedig Eszenyi Enikőét.

Elmondása szerint az évad végén társulati ülést tartanak, ahova az összes állandó vígszínházi dolgozó, mintegy 250 embert meghívnak. Erre a szakszervezet által szervezett meghallgatásra emlékei szerint 100-140 ember jött el végül, miután értesültek arról, hogy ez az egyetlen mód arra, hogy kifejezzék a véleményüket, "mert igazgatóság által le volt tiltva a szavazás".

"Nem volt más lehetőség, hogy én végül is az ő véleményüket képviselhessem. Mindenki gyakorlatilag a személyi számával szavazott " - tette hozzá Hegyi Barbara. Megjegyezte azt is, hogy bizalmat kapott a dolgozóktól, beavatták abba, hogy kire voksolnak.

A színházigazgatói pályázatokról döntő szakmai bizottságban aztán közvetítette ezt a dolgozóktól származó szakmai véleményt, ahogyan Csőre Gábor is a szakszervezet képviseletében. A szakmai bizottság azonban végül Rudolf Péter és Csányi János pályázata ellenében a jelenlegi igazgató, Eszenyi Enikő anyagát támogatta.

Hegyi Barbara szerint amikor erről értesült a társulat, mindenki nagyon elkeseredett.

"Én természetesen a bizottság elé tártam, hogy miért Rudolf Péter pályázatát támogatom, mivel a dolgozói szavazatok nagy része, a 96 százaléka őt támogatta.

Meg voltak döbbenve, nem számítottak rá, ennek ellenére így szavaztak"

- idézte fel a történteket a színművésznő.

Elmondta azt is, hogy egyelőre nem lehet tudni, hogyan folytatják a munkát.

"Elsősorban azért, mert mindannyian megdöbbentünk azon, hogy egy vírus ilyen módon letaglózzon mindent, és mi ne játszhassunk, és ne tehessük estéről estére a dolgunkat. Nyilván most ez a prioritása mindenkinek. Az egy következő gondolat lesz, hogy mi történik, de azt gondolom, hogy ez egy olyan fontos probléma, ami most mégiscsak feltárulni látszik, hogy ez, ahogy a fenntartó meg is ígérte, kivizsgálják, és ez mindannyiunk életében nagyon fontos és meghatározó lesz" - tette hozzá Hegyi Barbara.

Nyitókép: Lehotka László