Tengeri tehenek és trópusi medve költözik Pestre

Új bemutatóhelyet adnak át a Fővárosi Állat- és Növénykertben, valamennyi lakója 2021-ig be is költözik - tudta meg az InfoRádió Hanga Zoltántól, az intézmény szóvivőjétől.

"Ezen az új bemutatóhelyen a legkorszerűbb kiállítástechnika mellett részben olyan állatok is lesznek, amik korábban már az állatkert lakói voltak, de most tágasabb férőhelyre kerülnek. Az elefántok például ilyenek. Aztán lesznek olyan állatok is, amik a múltban voltak ugyan az állatkertben, de helyhiány miatt le kellett mondani a tartásukról. A csimpánzok ilyenek, de esetükben várhatóan azt a trükköt fogjuk bevetni, hogy törpecsimpánzok, bonobók lesznek láthatók ezen a helyen. És lesznek olyan fajok, amik korábban még sosem voltak. A tengeri tehén egy nagyon jó példa erre, ez egy nagyon izgalmas tengeri emlős, manátusznak vagy lamantinnak is szokták nevezni" - sorolta Hanga Zoltán.

Amit még nagyon kerestek a látogatók korábban, az a cápa; mivel a cápamedence elkészült, lehetővé válik, hogy

a látogatókat minden oldalról cápák vegyék körül

a 2,5 millió literes víztömegben.

Magában a komplexumban tengervízi és édesvízi medencék is lesznek, a bemutatóhely pedig nagyobb lesz, mint korábban bármelyik az országban - ígéri Hanga Zoltán.

Természetesen az intézmény növénykert is, ami komoly kihívást jelent, mivel terveznek például egy mangrovemocsarat is a Biodómban.

"Eléggé sokféle életteret fogunk megjeleníteni; lótuszvirágokkal teli tavat, vízesést, mangrovemocsarat, dzsungelt, pálmaligetet, sőt még egy zegzugos barlangrendszert is. Több száz különböző növényfaj több ezer egyedével találkozhatunk majd itt."

Tekintettel arra, hogy a fényáteresztő tető alatti tér, aminek az

átlagos magassága 17 méter, de ez dinamikusan hullámzó vonalvezetésű, van, ahol 36 métert is elér,

alkalmas arra, hogy 10-12 méteres pálmák felnövekedését is lehetővé teszi.

A látogatói útvonal 2 kilométer hosszú lesz, több állomással és pihenővel. A földszint fölött még másik három szinten is kanyarog, akadálymentes is lesz.

Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán