Többéves rendezvénysorozattal ünnepeljük az államalapítást

Lomnici Zoltán, az Emberi Méltóság Tanácsának elnöke szerint 2025 egy fontos dátum lesz, hiszen az államalapítás 1025. évfordulóját fogjuk ünnepelni ebben az évben.

"Hogy sikeresek legyenek az állami ünnepségek, célszerűnek láttuk egy öt tematikus évből álló rendezvénysorozat elindítását"

- magyarázta Lomnici. Ezek a rendezvények hangsúlyozzák a nagy király állam- és egyházszervező tevékenységét, valamint külpolitikáját, nemzetiségekhez fűződő viszonyát, és annak jelentőségét, hogy a nyugati és a keleti egyházzal is jó kapcsolatot ápolt.

Szent István az egyetlen szent, akit a nyugati és keleti egyház is oltárra emelt: 1083-ban a nyugati, 2000-ben a konstantinápolyi keleti pátriárka, vagyis a keleti ortodox egyház is szentté avatta.

2025-re fel szeretnének készülni egy ötéves rendezvényfolyammal, amivel elsősorban a határon túliakat és a fiatalokat célozzák meg.

"Első fontos lépés volt felkérni fővédnöknek Böjte Csaba testvért,

akinek életútja a szentekéhez hasonló, Szent Ferenchez hasonlóan ő is az árva gyerekekről és az elesettekről gondoskodik" - nyilatkozta Lomnici Zoltán.

Ezen kívül kitért arra, hogy a Professzorok Batthyány Köre egyhangú határozattal csatlakozott a kezdeményezéshez. A Rákóczi Szövetség elnöke, Csáky Csongor is felajánlotta támogatásukat, és tárgyaltak Veres Andrással, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökével is, támogatást kérve a katolikus egyháztól, hogy, hasonlóan a Szent László-évhez, templomokban is lehessenek rendezvények (szentmisékhez kapcsolódva, vagy azoktól elkülönülve, kiállítások, megemlékezések, filmbemutatók formájában).

Lomnici Zoltán szerint az első rendezvény várhatóan januárban egy történelmi helyszínen kerül megrendezésre. Egy testület pedig majd eldöni, milyen további események lesznek 2025-ig.

Nyitókép: Wikipédia/Kálti Márk