Pákh Imre: hamarosan a falamra rakom ezt a képet, siessen, aki látni akarja

Egy olyan képet is kiállítottak most, amelyet a nagyközönség eddig nem láthatott, mert száz évig egy privát gyűjteményben volt, és soha nem mutatták be. A címe: Séta az erdőben.

"Egy korai, gyönyörűen megfestett Munkácsy-erdőrészlet három alakkal. Nagyon javaslom, hogy mindenki nézze meg, mert nem biztos, hogy látható lesz a jövőben"

- mondta az InfoRádióban Pákh Imre magyar-amerikai műgyűjtő, akinek nagyon tetszik a kép, szeretné, ha valahol a nagyszobája falán lógna majd. November közepéig van lehetőség megnézni. Különlegessége, hogy hihetetlenül érdekes fénymegoldások vannak a képen.

Pákh Imre magángyűjteményében 62 Munkácsy-festmény és 50 grafika van, ebből nagyjából ötven látható most a Zsolnay-negyed M21 Galériájában.

A műgyűjtő tervezi további Munkácsy-képek megszerzését, mint mondta, ez "természetes", nála misszióvá vált ez.

"Begyűjtöm a Munkácsy Mihály által festett, lappangó képeket. Életében összesen több mint 700 képet festett, ennek a fele még mindig lappang,

ami azt jelenti, hogy tudjuk, hogy léteznek, de nem tudjuk, hogy hol vannak. Ezekből minden évben néhány megjelenik az aukciós házaknál, próbálom ezekből a legjobbakat megvásárolni, és ezt folytatni is tervezem" - jelezte Pákh Imre.

Munkácsy Mihály életművének igazi különlegességét szerinte az adja, hogy a képei "nemzetegyesítő erővel bírnak".

"Egy Munkácsy-kiállításra mindenki elmegy. Elmegy a jobboldali ember, a baloldali, a független, a magas, az alacsony, a fiatal, az öreg. Munkácsy a nemzeté. Aki a nemzethez tartozik, az szereti őt is.

Amikor kiállítás van, az minden látogatottsági rekordot megdönt.

Van egy különleges kisugárzása, van mondanivalója, hiszen magyar hős, tudjuk az életművét, a semmiből indult, és világsztár lett. Egy olyan életút, amit érdemes követnünk. Nekünk magyraoknak hősökre van szükségünk, és Munkácsy egy ilyen hős" - szögezte le.

