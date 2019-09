Vadászgörények, jedik, Andássy úti őrület - programajánló gyerekeknek, családoknak

Aki nem tudja kihasználni a tökéletes kirándulóidőt a természetben tett túrával, őket is számos program várja a fővárosban az ősszel felpezsdülő kulturális életnek köszönhetően. De az erdő is eljön a városba, hiszen negyedik alkalommal rendezik meg az Erdővarázs Családi Napot a Szabadság téren. 22 állami erdőgazdaság 15 tematikus sátorral, ismeretterjesztő előadásokkal várja a látogatókat. Lehet tervezni saját erdőt különféle fa- és állatfajokból, gyógyteakeveréket is össze lehet állítani, és erdészeti gépeket is ki lehet próbálni, de koncertek is lesznek, fellép a Rutkai Bori-banda és Szalóki Ági is.

A Mobilitási Hétnek köszönhetően autó is kevesebb lesz a fővárosban, az Andrássy úton az autómentes hétvégén a gyalogosoké, rollerezőké, biciklizőké lesz a tér. A Napraforgó Meseszínház előadása és Kovácsovics Fruzsina koncertje is várja a gyerekeket, 15 órától Caramel, 17 órától Király Viktor és Király Linda ad koncertet.

Az Groupama Arénában az állatrajongókat várják a terraakvabörzén.

Vadászgörényeket, egereket, hörcsögöket, tengerimalacokat, valamint színpompás, különleges díszhalakat

is megtekinthetnek, lesz állatsimogató és sünszépségverseny is.

A Károlyi-kertben szombaton Belvárosi Családi Pikniket rendeznek, itt lép fel a Kolompos Együttes, az Eszter-lánc Mesezenekar is, de a város számos pontján rendeznek a hétvégén gyermekkoncerteket, teljes a paletta: a Hunyadi téri termelői piac melletti parkban szombaton 10 órától a Makám együttes Bogárbál című műsorát hallgathatják meg a kicsik, Halász Judit vasárnap a Játsszunk együtt műsorát mutatja be a Marczibányi téri Művelődési házban, Gryllus Vilmos Biciklizős dalokat ad elő a Puskin moziban vasárnap délelőtt,

Dolák-Saly Róbert pedig ugyanekkor az Újpesti Rendezvénytéren a Családi gumiszoba című gyermekműsorával jelentkezik.

A Magyar Dráma Napján szombaton rendezik meg a Színházak Éjszakáját, de már napközben is várják az érdeklődőket a gyermekszínházak is. A Kolibri Színházban például Macskalabirintussal várják a kicsiket, ahol macskazenés hangszerismeret is lesz és a macskadal rögzített felvételét haza is vihetik a gyerekek, a Budapest Bábszínházban kulisszajárás, színpadtechnikai show és a Holdbéli Csónakos készülő bemutatójának nyílt próbáját is láthatják.

Az Erkel Színházban szombaton és vasárnap látható utoljára a Billy Elliot musical

egy csodálatos fiúról, aki büszkén vállalja, hogy mindene a tánc, kitartó munkával és tehetséggel egy dél-angliai bányászvárosból a balettművészi szakma csúcsára jut.

A Vajdahunyad-várban újabb interaktív, látványos mesekiállítás nyílt Varázslények – Mesebeli küldetés címmel.

40 éve mutatták be Magyarországon a Csillagok háborúját, most a Bálnában kiállításon mutatják be a kultikus történet rekonstruált tereit, díszleteit, életnagyságú figurákat a szereplőkről.

A kiállítás különlegessége a több űrhajóból álló virtuális valóság élménysarok és a jed kiképző ring. A teremben több űrcsatát is átélhetnek a látogatók.

És ha már virtuális valóság, a Duna túlpartján, az ELTE lágymányosi campusán szombaton rendezik meg a Tudományok Fővárosa Fesztivált. Robotokat, drónokat és a jövő járműveit is meg lehet ismerni, naptávcsőbe nézni, és a virtuális valóság segítségével a Holdra lépni a gyerekeknek és felnőtteknek is izgalmas tudományos fesztiválon.

A Kecskeméti Animációs Filmfesztivál legjobb filmjeit most a fővárosban is megnézhetik, az Uránia Nemzeti Filmszínházban szombaton. 16 órától kezdődik a gyerekprogram, ahol olyan népszerű mesehősök jelennek meg a vásznon, mint a kuflik, a cipelő cicák vagy Kippkopp, de látható lesz Gyulai Líviusz animációja az Egy komisz kislány naplója című rajzfilm is.

Jankovics Marcell rajzfilmklasszikusa a digitálisan felújított János vitéz is a héten került a magyar mozikba, vasárnap 10 órától az Urániában ezt a filmet is megnézhetik.

