Többéves késéssel jelennek meg nálunk a társasjátékok

A díjnyertes "Csak egy" egy operatív társasjáték, a lényege pedig az, hogy a játékosok egyikének ki kell találnia egy szót úgy, hogy a többiek szintén egy-egy szóval segíthetnek neki. Egyszerű partijáték, jellemezte Oberlander Zoltán az InfoRádiónak nyilatkozva.

Az Év Társasjátéka díj mellett átadták az Év Gémerjátéka és az Év Gyermekjátéka díjakat is Berlinben. Előbbi a Fesztáv, ahol a játékosok megpróbálják a madárházukba csalogatni a különféle madarakat, utóbbi pedig a Vikingek völgye nevezetű táblás játék.

Az említett játékok még nem kaphatók magyar nyelven, a kiadók pedig attól függően adják majd ki, hogy a piac mit diktál.

Egy-egy gamerjáték ritkán, vagy nagy késéssel érkezik, de a gyerekjátékokra is várni kell akár éveket.

A Magyar Társasjátékdíjat a Kuruzslók Quedlinburgban nevű játék kapta idén, amely egy könnyed, szórakoztató, családi játék, "ahogy a Magyar Társasjátékdíj is ezt a célközönséget irányozta meg", fogalmazott Oberlander Zoltán.

A Magyar Társasjátékos Egyesület alelnöke arról is beszélt, hogy már nagyon komoly cégek és csapatok állnak egy társasjáték megalkotásának hátterében, sőt vannak neves szerzők is, akiknek keresik az ötleteit, de természetesen félamatőr egyesülések is próbálkoznak.

"A nagyvilágban elég sokan ráálltak erre az iparra, mert az emberek szeretnek szórakozni, és a társasjáték remek időtöltés, nagyszerű szórakozási lehetőség" – fogalmazott Oberlander Zoltán.