A The Mojo nem bíz sok mindent a véletlenre – örömzene a Kobuciban

A 2011-ben alapított The Mojo erősen blues alapú formáció, de nem szorítkoznak csupán erre a stílusra, a jazz, a country, sőt, olykor még a pop irányába is kikacsintanak, mondta az együttes frontembere az InfoRádiónak. "De azért mindig a blues vonalában maradunk, ezért is fértünk bele szerintem a blues fesztivál programjába" – fogalmazott Honfi Imre Olivér.

A The Mojo különlegessége, hogy idehaza kevéssé ismert hangszereket, hangkeltő eszközöket vonultatnak fel a színpadon.

Ilyen hangszer például a hawaii gitár "mostohatestvére", a diddley bow, amely egy kerítésléc és egy hangszedő találkozásából született, és egy úgynevezett slide gyűrűvel szólaltatnak meg, ismertette a zenész. Vagy például a cigarbox gitárok, amiknek egy szivaros doboz a teste és egy seprűnyél a nyaka. Honfi Imre Olivér a harmonika részlegből a harmonettát emelte ki, ami, mint fogalmazott, leginkább egy írógéphez hasonlít.

Külön műsorral nem készülnek a kedd esti fellépésre, hozzák a formájukat, mert azt már megtapasztalták többször, hogy a blues fesztiválokon mindenki ragaszkodik a standard megszólaláshoz, még a saját számokban is a megszokott dalszerzetekhez. A The Mojo különleges hangzása miatt általában üde színfoltként jelenik meg a hasonló eseményeken, és kedden is örömzene várható tőlük, ígérte Honfi Imre Olivér, hozzátéve, hogy

bár vannak improvizációk, a műsor, a számok le vannak próbálva,

hiszen nem bíznak sok mindent a véletlenre, miközben maximális élvezik a zenélést.

Július 24-én az osztrák "Sir" Oliver Mally után Big Daddy Wilson az amerikai Dél hangulatát idézi fel a Kobuciban – ismertették a szervezők. A fesztivált az Ölveti Blues Band és a Jambalaya fellépése után Little G. Weevil születésnapi nagykoncertje zárja. Annak vendége Tátrai Tibor lesz, így az esten a gitár duplán is főszerepbe kerül.

Nyitókép: Facebook/The Mojo, Kristian Meszaros