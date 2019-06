Fotóalbummal és jótékonysági esttel szülinapozik a Kobuci

Az elmúlt tíz évben a Kobuci Kert műsorkínálatát, kulturális szolgáltatásainak szakmai színvonalát és a minőségi vendéglátásban szerzett tapasztalatait számos szakmai díj elismerte: 2016-ban „Az év koncerthelyszíne” lett (HANOSZ); 2017-ben bluesfesztiválja európai minősítést nyert (EFFE); ugyanebben az évben a kert egyik alapítóját „Óbuda Kultúrájáért” díjjal tüntették ki. Az egyik díj elnevezése: „Öröm a zene”, akár a hely mottója is lehetne!

A kezdetektől fogva az alapítók kifejezett szándéka volt az is, hogy a szolidaritásnak és a szociális érzékenységnek is fóruma lehessen a Zichy-kastély udvara. A születésnapot június 19-én egy jótékonysági esttel ünneplik, amely két fontos eseménnyel is közös cselekvésre hívja a közönséget.

A jótékonysági koncertet a Kobuci két emblematikus zenekara adja majd: Szalonna és bandája, valamint Ferenczi György és az 1ső pesti rackák.

Az est fontos alkotórésze a kert mikrotársadalmáról készült Tíz év élő zene című fotóalbum bemutatója is. Belicza László Gábor fotográfus klasszikus analóg technikával készült portrésorozata a kert négy alapműfajának (folk, világzene, blues, underground) híres muzsikusait és a stábtagokat állította kamera elé. A művészi érzékenységgel készült sorozat nem egyszerűen a személyiség titkairól, hanem az azt építő közösség titkairól mond valami fontosat, és a Kobuci rejtettebb életébe avatja az olvasót.

A koncert jegybevételéből és a fotóalbum eladásából származó összeget a Kobuci Kert a Szent Margit Kórház javára ajánlja fel. A sajtótájékoztatón Bús Balázs Óbuda-Békásmegyer polgármestere bejelentette, hogy ő valamint alpolgármesterei szintén csatlakoznak a kezdeményezéshez, és egy havi fizetésüket felajánlják a kórház javára.

A Kobuci Kert szervezésében idén megrendezett Jótékonysági Est az idős betegek ellátásának támogatását célozza meg, hiszen az adománygyűjtés a 2019-es év folyamán a Szent Margit Kórház Krónikus Belgyógyászati Osztályának felújításáért zajlik.

Nyitókép: MTI/Kollányi Péter