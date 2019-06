Több mint 300 új kötettel várja a közönséget a jubileumi Ünnepi Könyvhét, köztük 100 új gyermekkönyv; például Berg Judit vagy Bán Zsófia új kötetei is megjelennek. A gyermekkönyvek mellett a verseskötetek, a líra is valamivel nagyobb hangsúlyt kapnak idén. Nádasdy Ádám, Keresztesi József, Lackfi János, Peer Krisztián, Fodor Ákos, Tornai József és Tőzsér Árpád is új verseskötetekkel jelentkezik. De regénye jelenik meg a könyvhétre és dedikál is Závada Pál, Schein Gábor és Péterfy Gergely. A mintegy 1000 dedikáció között három vajdasági szerző, Végel László, Balázs Attila és Vasagyi Mária is várja olvasóit.

"Idén a Vörösmarty tér átépítése miatt új helyszínen, a budapesti Duna-korzón rendezik meg a könyvhetet"

– mondta az InfoRádiónak Gál Katalin, a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése (MKKE) elnöke.

"A Vigadótér és a Március 15. tér között 168 könyvműhely fogja portékáját kínálni dedikálási lehetőséggel, a közeli színpadon pedig folyamatosan mennek a könyvbemutatók és műsorok. A cigányköltészettől kezdve, beszélgetések a társadalomtudományi témában megjelent könyvekről, de apró gyermekszíndarabok is láthatók lesznek a Móra Kiadó mesekönyveire, tehát lesz ott minden. És egy kiemelt dedikációs helyet hozunk létre a Vigadó előtt, a szökőkútnál. Lesz Böjte Csaba, lesz Böszörményi Gyula, lesz Csukás István, akikről mind-mind lehet tudni, hogy nagyon nagy közönségük van" – emelte ki Gál Katalin.

A Petőfi Irodalmi Múzeumban vasárnapig tart még a Margó Irodalmi Fesztivál, ahol szerda este például a Hay Come Beck ad verses koncertet Háy János és Beck Zoltán közreműködésével. De Szegő János Bodor Ádámmal is beszélget majd. A Margó további programjairól Valuska László fesztiváligazgatót kérdeztük:

"Az idei Margónak az egyik különlegessége lesz Grecsó Krisztián fellépése, ő egy verses esettel készül, és ehhez Szabó Balázst hívta meg az ismert énekest, frontembert. Akik egy közös estet hoznak össze. Egy elsőkötetest is kiemelnék, Szendrői Csaba: az Elefántzenekar frontembere, akinek az első verseskötetet jelenik meg itt, ez is egy verses-zenés könyvbemutató lesz. A Petőfi Irodalmi Múzeumban több különleges tárlatvezetés, vagy akár séta is lesz" – tette hozzá a fesztiváligazgató.

Az Ünnepi Könyvhét fővárosi rendezvényt szerda délután Simon Márton költő nyitotta meg. A vidéki események idén Miskolcon lesznek, ahonnan 90 évvel ezelőtt, Supka Géza régész, művészettörténész és író kezdeményezésére elindult az Ünnepi Könyvhét tradíciója.

Nyitókép: Bruzák Noémi