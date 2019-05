Republic-slágert játszik az autók alatt az új 67-es gyorsforgalmi

Már épül az R67-es út építése, ami által egy óra alatt elérhetővé válik a Balaton Kaposvárról. 2019 végére elkészül a kétszer-kétsávos, a köztes településeket elkerülő főpálya - derül ki a Sonline.hu összeállításából. Az úttal párhuzamosan lehetővé válik a nehézgépjárművek és a kerékpárok haladása is.

Az átadást nem egyben tervezik, az első szakaszt már augusztusban birtokba vehetik az autózók Somogybabod és Mernyeszentmiklós között.

A csomópontokban úgynevezett "turbókörforgalmak" lesznek majd, előttük és utánuk pedig 2-2 forgalmi sáv.

Összesen 33,2 kilométeren zajlik kivitelezés, 20 kilométeren új nyomvonal épül, a 67-es számú főút települések közti szakaszain pedig 11,5 tonna teherbírásúra erősítik a pályát. Emellett 11 kilométer hosszú burkolt szervizút épül a már említett lassú járművek számára.

Egy minapi bejáráson tesztelték az országosan is egyedülálló akusztikus útburkolatot is, többen a résztvevők közül ki is próbálhatták a Republic 67-es út című dalát muzsikáló utat.

A tervezők a burkolat jobb szélén helyezték el azokat a bordákat, amelyekre ráhajtva a közismert sláger dallamai csendülnek fel.

A legjobb "zenei élményt" akkor érhetjük el, ha 80 kilométer per órás sebességgel hajtunk rá a hangjeggyel megjelölt 500 méteres szakaszra. Az akusztikus burkolatot a Somogybabod közelében lévő szakaszon alakították ki a szakemberek.

A dalt ennél kisebb és nagyobb sebességgel is hallani lehet, csak nem a megfelelő tempóban.

Íme:

Szita Károly polgármester is kipróbálta:

Nyitókép: MTI/Varga György