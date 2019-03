15 éves a Müpa – ünnepi évaddal jelentkeznek

"Minden évadban kiemelt figyelmet szentelünk egy-egy alkotónak és együttesnek. 2019/20-ban egy olyan kivételes zenekart és egy olyan világszerte csodált zeneszerzőt és karmestert ünnepelhetünk, akikre büszkén mondhatjuk, hogy otthon érzik magukat nálunk a Müpában" - emeli ki Káel Csaba, a Müpa vezérigazgatója.

Az évad művésze 2019/20-ban a világhírű zeneszerző és karmester, a jövőre 75 éves Eötvös Péter,

akivel az új évad során alkotóként és dirigensként egyaránt találkozhat majd a közönség. Az évad együttese a hazai zenei élet kiváló és mértékadó formációja, a Nemzeti Filharmonikus Zenekar és Nemzeti Énekkar. Káel Csaba az InfoRádiónak hangsúlyozta: ez egyrészt óriási megtiszteltetés a zenekarnak, másrészt hatalmas többletfeladattal is jár.

Ikonikus együttesek és világhírű karmesterek

A Zenekari páholy bérletsorozat részeként a Berlini Filharmonikusokat Kirill Petrenko, az Izraeli Filharmonikus Zenekart Zubin Mehta vezényli. A Szólisták és zenekarok sorozat keretében Drezda legendás együttesét korunk egyik legjelentősebb dirigense, a Magyarországon első ízben fellépő Christian Thielemann vezényli, a koncert szólistája Rudolf Buchbinder lesz, a Tonhalle Orchester Zürich pedig Martin Fröst klarinétművésszel lép színpadra. A Hang-szálak bérletben mások mellett a sokoldalú, mexikói származású francia tenor, Rolando Villazón, Bryn Terfel és Waltraud Meier nevével találkozhatnak a nézők.

A Régizene Fesztivál és a hozzá kapcsolódó bérlet a műfaj hazai és nemzetközi kiválóságait sorakoztatja fel: érkezik A Felvilágosodás Korának Zenekara, a Nicolas Altstaedt irányításával muzsikáló Haydn Philharmonie, a Vashegyi György vezette Purcell Kórus és Orfeo Zenekar, valamint a Savaria Barokk Zenekar.

Ismét a jövő világsztárjait mutatja be az Európai Hangversenytermek Szövetségével (ECHO) közösen életre hívott, fiatal tehetségeket bemutató sorozat, a Rising Stars, ahogy a Felfedezések sorozat is kivételes ifjú karmesterek és hazai zenekarok együttműködésére ad lehetőséget.

A 2019/20-as évadban további könnyűzenei és világzenei koncertek, új cirkuszi produkciók és táncelőadások követik majd egymást: összetéveszthetetlen hangzásvilágával nyűgözi le a közönséget az Egyesült Államokból érkező Calexico and Iron & Wine, de Budapestre látogat a többszörös Grammy-díjas Cécile McLorin Salvant és a Sullivan Fortner is.

Ismét lesz New Orleans Swingfesztivál, Jazz Showcase, Jazztavasz, a hazai könnyűzene legizgalmasabb formációi a Hey, June! fesztiválon állnak színpadra, és természetesen továbbra is Fesztivál Színház ad otthont a világszerte sikert sikerre halmozó, legutóbb a New York-i Brooklyn Academy of Music (BAM) közönségét lenyűgöző Recirquel Újcirkusz Társulat produkcióinak.

A Budapesti Fesztiválzenekar és a Müpa közös programsorozata, az Európai Hidak középpontjában 2019-ben Olaszország kulturális gazdagsága áll. Sokak kedvence, az egész napos zenei maraton pedig rendhagyó módon ismét a 2020-ban épp 250 éve született zeneszerzőóriás, Beethoven életművéből merít.

2020 júniusa újra a nemzetközi hírű, sokak által rajongva várt Budapesti Wagner-napok és A nibelung gyűrűje tetralógia bűvkörében telik: a Fischer Ádám vezényelte Ringben olyan sztárénekesek lépnek a színpadra, mint Johan Reuter, Iréne Theorin és Stefan Vinke, de felejthetetlen estét ígér A nürnbergi mesterdalnokok is.

„Kiemelten fontos számunkra a jövő közönsége:

családi programjaink mellett az ifjúsági előadásaink és a partneriskoláink számára meghirdetett programok is minden eddiginél nagyobb sikerrel és nézőszámmal futnak”

- mondta el Káel Csaba. Hangsúlyozta, hogy a Müpa programkínálatában a gyermekeknek szóló hangversenyek és programsorozatok mellett interaktív foglalkozások, fejlesztő, interakcióra épülő VR-játékok várják a kisebbeket és nagyobbakat: több műfajban, többféle korosztályra hangolva, a hét minden napján.

2019/20-ban is folytatódnak az igen népszerű Metropolitan-közvetítések, és a Müpa nagy sikerű irodalmi estjei – a Literárium és a Literárium extra – az új évadban

olyan kiváló szerzőket vonultatnak fel, mint Dragomán György, Szabó T. Anna, Ugron Zsolna, Ágh István, Závada Péter és Simon Márton.

A Vers-estek sorozat a Nemzeti Színházzal, a Katona József Színházzal, az Örkény Színházzal és a Színház és Filmművészeti Egyetemmel együttműködésben olyan költőóriások előtt tiszteleg, mint Tóth Árpád, Füst Milán és Dsida Jenő.

Jegyvásárlás Az intézmény március 20-tól a Müpa+ hűségprogram Platina szintű, március 21-től az Arany és Ezüst szintű tagjainak biztosít elővásárlási lehetőséget az új szezon bérleteire. A nagyközönség számára március 22-től elérhetők a bérletek a Müpa jegypénztáraiban és online, a mupa.hu weboldalon keresztül.

Nyitókép: MTI Fotó: Balogh Zoltán